Минск проведет переговоры с Россией о рефинансировании $1 млрд долга

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с [премьер-министром России] Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит слова Лукашенко «БелТА».
По его словам, речь идет о рефинансировании в 2020 году $1 млрд из долга перед Россией.
«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — добавил Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова обсуждать рефинансирование кредитов, выданных Белоруссии, если такое предложение поступит от Минска, передавал ТАСС.