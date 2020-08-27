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14:51 (мск), источник: RNS

Минск проведет переговоры с Россией о рефинансировании $1 млрд долга

Белоруссия проведет переговоры с Россией о рефинансировании долга в размере $1 млрд, сообщил на совещании по развитию важнейших организаций министерства промышленности президент страны Александр Лукашенко.

Источник: Reuters

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с [премьер-министром России] Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

По его словам, речь идет о рефинансировании в 2020 году $1 млрд из долга перед Россией.

«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — добавил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова обсуждать рефинансирование кредитов, выданных Белоруссии, если такое предложение поступит от Минска, передавал ТАСС.

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