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09:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Белорусского рубля не занимать

Банки приостанавливают выдачу кредитов населению.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Часть белорусских банков приостановила выдачу кредитов населению в национальной валюте на фоне дефицита ликвидности. По оценке экспертов, в ближайшее время практически все банки будут вынуждены пойти на подобный шаг, поскольку граждане предпочитают на фоне нестабильной политической ситуации в стране снимать средства с текущих счетов. При этом в начале недели Нацбанк Белоруссии ввел ограничения для коммерческих банков на поддержание текущей ликвидности.

Ряд банков в Белоруссии приостановил выдачу кредитов населению. Среди них — Технобанк, РРБ-банк, Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк. «С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам», — сообщили в БПС-Сбербанке. Прием заявок на кредиты приостанавливается с 28 августа, все заявки, принятые банком не позднее 27 августа, будут рассмотрены в стандартном порядке, передает агентство «Интерфакс».

По словам собеседника «Ъ» в одном из крупных банков Белоруссии, в ближайшее время выдачу кредитов гражданам приостановят практически все банки.
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«Сейчас наблюдается дефицит ликвидности в белорусских рублях, и поскольку именно в них выдаются кредиты населению, то отказ от выдачи данных кредитов — это один из способов повысить ликвидность», — говорит банкир. По его словам, банки, пытаясь привлечь ликвидность, повышают ставки по вкладам.

«Однако на рынке сложилась спекулятивная ситуация, и при резком скачке валютного курса подобная мера, несомненно, не сможет стимулировать население ни к продаже валюты, ни к размещению средств на депозитах, — продолжает банкир.— В подобной ситуации банковская система Белоруссии уже оказывалась в марте, и если не появятся другие факторы, то через некоторое время все стабилизуется, но сейчас прогнозы делать преждевременно».

Национальный банк во вторник призвал белорусские кредитные организации принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов наличностью, при этом взвешенно относиться к установлению курсов ее покупки и продажи.

Курс белорусского рубля в последние недели снижается на фоне нестабильной политической ситуации в стране. Чуть более чем за месяц белорусский рубль потерял к доллару в цене более 9%, что спровоцировало ажиотажный спрос на валюту.
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При этом Нацбанк Белоруссии, пытаясь снизить спекулятивный спрос, ввел ограничения на поддержание текущей ликвидности сроком с 24 августа по 15 сентября.

Подобного развития событий еще на прошлой неделе никто не ожидал. Агентство Reuters со ссылкой на Нацбанк Белоруссии сообщало, что «есть проблема с физическим наличием купюр», однако «проблем с валютной ликвидностью у банков нет». Сегодня, по сообщению ТАСС, «во многих пунктах обмена утром валюта была, но ее быстро скупали».

Светлана Самусева

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