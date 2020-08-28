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02:12 (мск), источник: РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

По данным ФНС, число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек. Налоговики увидели 130 млрд руб. их доходов, выведенных из серой зоны. Ряд фирм переводят в самозанятые сотрудников, получавших зарплату в конверте.

Источник: Агентство «Москва»

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.

Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек, говорил возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин (ныне премьер-министр). У 82% зарегистрированных самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а 42% самозанятых вообще не имели официальных доходов за год до постановки на налоговый учет.

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С 1 июля новый налоговый режим, протестированный в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области, распространился на всю Россию. Сейчас он действует уже в 79 регионах. В сентябре подключатся еще пять. Среди вновь присоединившихся регионов по количеству самозанятых лидируют Краснодарский край, Крым и Ставрополье. По уровню доходов самозанятых в топе Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Достичь отметки 2,4 млн самозанятых до конца 2024 года — одна из целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Учитывая, что уже сейчас самозанятых миллион, план будет достигнут раньше и перевыполнен, сказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин:

Сервис удобный, налог минимальный, государство обещало не повышать ставки как минимум до конца 2029 года, поэтому налоговый режим набирает популярность. Быть самозанятым и работать вбелую выгоднее: можно заключать контракты, легально осуществлять поставки юрлицам, получать микрозаймы.
Александр Калинин
президент «Опоры России»

Свыше 20% всех занятых трудятся в неформальном секторе, оценивал Росстат. Около 13 млн работников невидимы для налоговой, подсчитало в конце 2019 года рейтинговое агентство НКР. Часть из них относятся к самозанятым.

Средний возраст самозанятых — 30−40 лет. 6,5 тыс. самозанятых (0,6% общего числа) младше 18 лет.

В основном самозанятые (не имеют работодателя и наемных работников) водят такси, доставляют товары, сдают в аренду квартиры, заняты репетиторством, ремонтом, маркетингом или предлагают ИТ-услуги, следует из данных ФНС. Молодежь (до 30 лет), как правило, работает в ИТ, самозанятые в возрасте 40−50 лет сдают жилье в аренду.

Стать самозанятыми могут предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц (или 2,4 млн руб. в год).

Самозанятые платят всего 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) 13%. Им предоставляется налоговый вычет 10 тыс. руб.

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Основная часть (63%) налога идет в бюджет региона, 37% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Работа самозанятым не учитывается как трудовой стаж. Самозанятые сами ответственны за будущую пенсию и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только минимальную пенсию по старости.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без визита в налоговую: через приложение «Мой налог» или сервисы банков — в партнерской сети их более 40.

Налогом облагаются не все переводы на счет, а только операции, по которым самозанятый предоставил чек в приложении. Сервис сам рассчитывает налог и присылает уведомление, оплатить его можно автоматически, привязав банковскую карту. ФНС призывала самозанятых предупреждать банки о своем статусе, чтобы избежать блокировки счета из-за подозрительных операций, а банки — проверять статус клиентов. Для отказа от статуса самозанятого можно нажать на кнопку «Сняться с учета» в приложении.

Как кризис отразился на самозанятых

Социологи РАНХиГС называли самозанятых в числе самых уязвимых работников во время пандемии COVID-19: у них нет оплачиваемых отпусков, больничных и других социальных гарантий.

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В пик заболеваемости в апреле число активных самозанятых (пробивающих чеки за услуги) снизилось на 15%, а доходы — на 20%, но уже к маю показатели вышли на докризисные значения. Для сравнения: у бизнеса количество активных касс упало на 45%, выручка фирм и индивидуальных предпринимателей — на 40%, а вышла на докризисный уровень в июле, раскрыла ФНС данные контрольно-кассовой техники.

Влияние карантина различно в зависимости от сферы работы. Например, доходы таксистов упали на 62% в начале апреля, когда люди редко покидали дома из-за действия режима самоизоляции, и полностью восстановились только к середине июня. В это же время доходы курьеров выросли более чем в три раза. Денежные доходы самозанятых, работающих удаленно (блогеры, журналисты), практически не изменились в кризис, отмечает налоговая служба.

В кризис число желающих стать самозанятыми резко увеличилось, отмечает Калинин:

Рабочие места сокращаются, идет заморозка вакансий на госслужбе. Люди рассчитывают на себя, и начать свое дело — нередко единственный способ найти средства на существование.
Александр Калинин

Для поддержки во время коронавирусного кризиса государство вернуло самозанятым налоги, уплаченные в 2019 году, и предоставило дополнительный налоговый вычет 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда).

Потерявшие доход самозанятые имеют право на пособие по безработице. Например, в Москве для получения выплаты 19,5 тыс. руб. нужно подтвердить занятость не менее 60 дней в 2020 году. Тем, кто работал меньше 60 дней, выплачивается минимальное пособие 1,5 тыс. руб. Вместе с московскими надбавками сумма может составить 3,8 тыс. руб.

С марта самозанятые могут участвовать в госзакупках наравне с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ), для которых действуют квоты на участие в госзакупках. Госкомпании обязаны осуществлять у МСБ 20% закупок и заключать 18% контрактов на прямых торгах (без участия крупного бизнеса). Самозанятые могут получить льготные кредиты по ставке не выше 8,5%. Самозанятые могут безвозмездно или на льготных условиях получить в аренду государственное или муниципальное имущество, вправе претендовать на субсидии и бюджетные инвестиции от регионов.

Контроль и надзор на самозанятых в первые годы не распространится, заверял министр финансов Антон Силуанов.

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Маскировка под самозанятых

Некоторые фирмы пытались злоупотребить новым налоговым режимом для ухода от налогов: увольняли сотрудников, чтобы пользоваться их трудом уже в качестве самозанятых. У региональных властей были опасения, что злоупотребления будут массовыми, что приведет к потерям бюджета, напомнил Александр Калинин. Такая подмена трудовых отношений прямо запрещена законом. Привлечь бывшего сотрудника в качестве самозанятого можно только по прошествии двух лет после увольнения.

Компании и раньше оформляли сотрудников как ИП, заключая с ними гражданско-правовые договоры (ГПХ), чтобы экономить на налогах, отмечает ФНС. Но в отличие от операций ИП, которые сдают отчетность раз в год, все поступления самозанятым налоговики видят в режиме онлайн. Система автоматически выявляет нарушения.

Под подозрение попадают случаи, когда основной доход самозанятого приходит от одной организации или фирма связана с предыдущими работодателями.

За маскировку режимом самозанятого реальных трудовых отношений налоговики доначислят компаниям-нарушителям НДФЛ и страховые взносы.

  • Услугами самозанятых на общую сумму 30 млрд руб. воспользовались 97 тыс. компаний. В большинстве случаев выплаты были небольшими и разовыми.
  • Признаки злоупотреблений выявлены у 1,7 тыс. компаний (менее 1,8%).
  • Большинство вероятных нарушителей с помощью режима самозанятых легализовали оплату труда в конвертах.
  • Всего 254 компании (менее 0,3%) заподозрили в переводе бывших сотрудников в самозанятые с использованием аффилированных фирм.

Ольга Агеева

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