11:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
У икры намечается подорожание
Лососи нарушили баланс спроса и предложения.
Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25−30% и ростом цен на нее на 20−60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков. Воспользоваться ситуацией могут белорусские производители, увеличив поставки в РФ, считают эксперты.
Оптовые поставщики красной икры уведомили о росте стоимости сырья на 20−60%
В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. тонн, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тыс. тонн. Илья Березнюк считает, что неудачная путина лососевых в РФ в этом году вызвана погодными факторами. С проблемами столкнулись и добытчики красной рыбы в США, отмечает он.
Управляющий директор крупного производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александр Ефремов говорит, что последний раз столь низкий объем добычи лососей наблюдался в 2014 году, когда улов был на уровне 176 тыс. тонн. «Логично предположить, что при таком рыночном балансе спроса и предложения икра значительно подорожает», — подтверждает Ефремов. В холдинге «Гидрострой» и «Океанрыбфлоте», которые также поставляют красную икру, на вопросы «Ъ» не ответили. В
В результате красной икры может быть выпущено около 17 тыс. тонн — на 25−30% меньше, чем в 2019 году, подсчитал он. По словам Фомина, помимо сокращения улова росту цен способствовало увеличение расходов рыбаков на материалы и оборудование, а также траты, связанные с пандемией COVID-19, например, оплата труда работников, которым пришлось соблюдать карантин.
Несмотря на сокращение производства, заметной нехватки красной икры в этом году Александр Фомин не ожидает. По его словам, последние четыре года, когда ежегодный вылов лососевых превышал 400 тыс. тонн, продукции было в избытке. При этом Фомин не исключает, что в этом году больше красной икры в РФ отгрузят поставщики из Белоруссии. В крупнейшем белорусском производителе рыбной продукции «Санта Бремор» оперативно на вопросы не ответили.
Так, в «Доброфлоте» видят рост продаж рыбных консервов в целом, в частности, категории печени и паштетов из рыбы. Во «Вкусвилле» ждут роста цен на красную икру на 20−30%, отмечая, что на динамику могут повлиять и новые факторы, связанные с пандемией. Там считают, что осенью будет снижение спроса, но перед новогодними праздниками возможен и рост продаж. В «Азбуке вкуса» согласны, что при росте цен на икру и общем снижении общего уровня доходов потребителей можно ожидать снижение спроса. На Новый год продажи всегда растут, говорит представитель сети.
Анатолий Костырев