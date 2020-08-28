Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
8Самый яркий звездопад года
11:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Лососи нарушили баланс спроса и предложения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25−30% и ростом цен на нее на 20−60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков. Воспользоваться ситуацией могут белорусские производители, увеличив поставки в РФ, считают эксперты.

Оптовые поставщики красной икры уведомили о росте стоимости сырья на 20−60% из-за неудачной путины лососевых в этом году, сообщили два источника «Ъ» в крупных торговых сетях. По словам одного из них, окончательно цены еще не сформировались. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк подтвердил, что повышение отгрузочных цен на красную икру обсуждается. По его словам, у одной компании икра горбуши в прошлом году в этот период стоила около 2,3 тыс. руб. за кг, а сейчас ценник рассматривается на уровне 3 тыс. руб. за кг. Другой источник «Ъ» на рынке слышал, что оптовые цены поднимают и до 3,3 тыс. руб. за кг.

Как сообщало Росрыболовство, на 17 августа в России было выловлено 220 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 49% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. тонн, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тыс. тонн. Илья Березнюк считает, что неудачная путина лососевых в РФ в этом году вызвана погодными факторами. С проблемами столкнулись и добытчики красной рыбы в США, отмечает он.

Управляющий директор крупного производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александр Ефремов говорит, что последний раз столь низкий объем добычи лососей наблюдался в 2014 году, когда улов был на уровне 176 тыс. тонн. «Логично предположить, что при таком рыночном балансе спроса и предложения икра значительно подорожает», — подтверждает Ефремов. В холдинге «Гидрострой» и «Океанрыбфлоте», которые также поставляют красную икру, на вопросы «Ъ» не ответили. В Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») не предоставили комментарий.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин ожидает, что в этом году вылов лососевых будет на уровне 300−350 тыс. тонн, притом что прогнозировался улов более 380 тыс. тонн.

В результате красной икры может быть выпущено около 17 тыс. тонн — на 25−30% меньше, чем в 2019 году, подсчитал он. По словам Фомина, помимо сокращения улова росту цен способствовало увеличение расходов рыбаков на материалы и оборудование, а также траты, связанные с пандемией COVID-19, например, оплата труда работников, которым пришлось соблюдать карантин.

Несмотря на сокращение производства, заметной нехватки красной икры в этом году Александр Фомин не ожидает. По его словам, последние четыре года, когда ежегодный вылов лососевых превышал 400 тыс. тонн, продукции было в избытке. При этом Фомин не исключает, что в этом году больше красной икры в РФ отгрузят поставщики из Белоруссии. В крупнейшем белорусском производителе рыбной продукции «Санта Бремор» оперативно на вопросы не ответили.

По словам Ефремова, на цену икры будет влиять и сокращение платежеспособного спроса в сочетании с замещением дорогостоящих продуктов более доступными по цене.

Так, в «Доброфлоте» видят рост продаж рыбных консервов в целом, в частности, категории печени и паштетов из рыбы. Во «Вкусвилле» ждут роста цен на красную икру на 20−30%, отмечая, что на динамику могут повлиять и новые факторы, связанные с пандемией. Там считают, что осенью будет снижение спроса, но перед новогодними праздниками возможен и рост продаж. В «Азбуке вкуса» согласны, что при росте цен на икру и общем снижении общего уровня доходов потребителей можно ожидать снижение спроса. На Новый год продажи всегда растут, говорит представитель сети.

Анатолий Костырев

 Суд опасается побега экс-полковника Захарченко: подробности
Путин произвел громкую отставку
Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку
Витамин В12 блокирует механизм размножения нового коронавируса
Впервые в мире пациент сам излечился от ВИЧ спустя почти 30 лет
Охотник за ДНК. Зачем из России вывозят образцы волос девушек
Банки в Белоруссии приостанавливают выдачу кредитов населению
ФНС сообщила о 130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Здоровье
Почему полезно ходить пешком? Рассказываем, сколько нужно ходить в день, чтобы чувствовать себя на все сто.
Hi-Tech
Специальные хитрости AliExpress Только отличные цены!
Горячие темы на Авто
Что то будет.... 267
Теперь как в Швейцарии 173
Итоги августа. 169
Троллейбус жалко! 149
Кино
70-летний Ричард Гир и 74-летняя Дайан Китон сыграют супругов Новая романтическая комедия расскажет о режиссерах, чей брак трещит по швам
Новости партнеров
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Акула бросилась на мальчика в лодке и стащила его в воду
Правоохранители привлекли к ответу 41 участника групп АУЕ
Дети
Дочь Пересильд резко выросла и стала ее точной копией Актриса поделилась трогательным кадром
Леди
Как выглядят роскошные мужские торсы этого лета (фото) Сергей Лазарев, Олег Газманов и многие другие!
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь