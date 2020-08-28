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05:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дорогим отелям не хватает клиентов

В такие гостиницы не торопятся селиться деловые туристы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Начавшийся кризис заставил бизнес искать возможность экономить: они снижают бюджеты на командировки сотрудников, выбирая для них дешевые гостиницы. Такая стратегия затрудняет восстановление загрузки пятизвездных отелей, которые теперь ждут увеличения числа гостей лишь после массового восстановления международного авиасообщения. При этом на региональных рынках дела пока обстоят лучше, чем в Москве: по числу деловых туристов Санкт-Петербургу впервые удалось сравняться со столицей.

Бизнес стремится выбирать более бюджетные отели для деловых поездок сотрудников: в августе отели категории «пять звезд» составили 4% от общего объема бронирований против 7% годом ранее, доля категории «четыре звезды» размылась с 38% до 25%. Такие данные приводит в своем исследовании «Аэроклуб». Аналитики добавляют, что доля трехзвездных отелей в структуре спроса за год выросла с 43% до 48%.

Но глобально спрос перераспределился в сторону двухзвездных отелей, гостиниц без категории и квартир: доля таких объектов в структуре бронирований за год выросла с 12% до 23%.

Руководитель OneTwoTrip for Business Никита Булгаков отмечает, что доля бронирований в сегменте «три звезды» и ниже за год выросла с 59% до 78%, связывая это со стремлением бизнеса снизить расходы. Заместитель гендиректора по корпоративному бизнесу «Туту.ру» Наталья Погиблева соглашается, что траты на деловые поездки действительно сократились в среднем на 11% относительно аналогичного периода прошлого года.

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Гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова поясняет, что деловые путешественники обеспечивают загрузку вне зависимости от сезона и в будние дни, смещение спроса в сторону более экономичных вариантов размещения может негативно сказаться на деятельности высокобюджетных средств размещения. Эту тенденцию заметили и отельеры. Региональный директор Accor в России, Грузии и СНГ Алексис Деларофф соглашается, что как деловой, так и туристический спрос на бюджетные отели восстанавливается быстрее, чем на дорогие. По его мнению, загрузка пятизвездных отелей начнет расти лишь с массовым открытием международного авиасообщения. По данным CBRE, в Москве по итогам июля люксовые отели действительно были заполнены на 13% при среднем значении 32%, в Санкт-Петербурге — 24% и 32% соответственно. Руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова связывает это во многом со стратегией дорогих средств размещения, которые не снижают цены.

В целом количество забронированных для деловых туристов ночей в отеле по итогам августа, по данным «Аэроклуба», составило 47% от значения прошлого года. По сравнению с июлем этого года спрос вырос на 22%.

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Региональным рынкам при этом пока удается восстанавливаться быстрее, чем Москве. Так, падение спроса на столичные отели по итогам августа составило 77%, гостиниц Санкт-Петербурга — 47%, Екатеринбурга — всего 12%. На этом фоне Санкт-Петербургу, по расчетам «Аэроклуба», впервые по количеству деловых туристов удалось догнать Москву: на его долю пришлось 6% от всего объема забронированных в отелях ночей против 5% годом ранее. Показатель столицы при этом размылся в два раза, с 12% до 6%. Алексис Деларофф отмечает, что июль и август в Санкт-Петербурге действительно прошли намного лучше, чем ожидалось. Средняя заполняемость объектов составила 68%, в то время как еще весной прогнозировалось, что значение составит около 40%. Но эксперт отмечает, что делать прогнозы относительно осени участникам рынка пока сложно: размещение в России по большей части бронируется за несколько дней для приезда, и спрос на сентябрь пока неясен.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что хорошую динамику сейчас демонстрируют и другие региональные рынки: например, средняя загрузка гостиниц в Ульяновске составляет 75%, в Саранске — 55%. В Москве, по его оценкам, загрузка составляет около 50%.

Он связывает эту динамику с опасениями потенциальных гостей относительно действующих в столице ограничений и штрафов в случае их несоблюдения.

Но осенью, по прогнозам Ивашкевича, ситуация начнет меняться, а загрузка московских отелей постепенно расти.

Александра Мерцалова

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