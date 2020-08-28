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12:59 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Снижение оплат по коммунальным услугам на июнь достигло 31% в сравнении с началом года, говорится в исследовании компании «Биллинг Онлайн Решения», которая входит в группу Qiwi.

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Источник: Недвижимость РИА Новости

Аналитика основана на платежных данных биллинговой системы, включающей более миллиона активных пользователей по всей России.

«В связи с началом пандемии уровень оплаты по начислениям жилищно-коммунальных услуг за март-апрель снизился на 12% в сравнении с январем-февралем этого года. При оплате квитанций за май снижение достигло 24%, а за июнь — 31%», — говорится в исследовании.

Наиболее резкий скачок в мае-июне произошел после решения правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до января 2021 года, отметил генеральный директор «Биллинг Онлайн Решения» Денис Грибков. Многие россияне восприняли это постановление как возможность временно не платить за коммунальные услуги, не принимая во внимание, что это приведет к появлению больших задолженностей к концу года, пояснил он. В августе компания наблюдает восстановление уровня оплат к докризисным показателям, но пока речи о выплате накопленных долгов не идет.

Городами с наибольшим снижением оплат по ЖКУ в июне в сравнении с февралем этого года стали Ростов-на-Дону (29%), Воронеж (28%), Екатеринбург (25%), Краснодар (25%), Новосибирск (25%), а также города с населением менее 500 тысяч человек. При этом доля оплат за период в Москве снизилась всего на 10%.

Средний чек начислений в биллинговой системе по ЖКУ за май-июнь по России составил 1759 рублей, самый высокий средний чек отмечается в Екатеринбурге (3100 рублей), Петропавловске-Камчатском (3044 рублей), Краснодаре (2776 рублей) и Тюмени (2400 рублей).

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