19:58 (мск), источник: Ведомости
Турбизнес попросил повторить программу туров по России с кешбэком
Российские туристические
«Уверены, что, если акция будет повторена в ближайшее время, а затем перейдет в режим
Письмо подписали президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин,
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Программа по возврату средств за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб.
По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость — не менее 25 000 руб.