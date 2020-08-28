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19:58 (мск), источник: Ведомости

Турбизнес попросил повторить программу туров по России с кешбэком

Российские туристические бизнес-ассоциации направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором они попросили повторить программу туров по России с кешбэком в этом году, «Ведомости» ознакомились с копией письма.

Источник: Reuters

«Уверены, что, если акция будет повторена в ближайшее время, а затем перейдет в режим нон-стоп продаж на той же электронной площадке, включая реализацию туров на следующий год, это позволит создать по-настоящему эффективный механизм поддержки потребителей», — говорится в письме. Эта мера также позволит повысить загрузку российских курортов и гостиниц, сохранить рабочие места, повысить налоговые поступления в отрасль.

Авторы письма просят сделать программу ежегодной. Они отмечают, что за неделю — с 20 по 28 августа — россияне приобрели туров на сумму более 1 млрд руб., что свидетельствует о ее «исключительной востребованности».
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Письмо подписали президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, вице-президент, руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров Илья Уманский, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин и председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько.

В пресс-службе Ростуризма сообщили журналистам, что ведомство не исключает повторения программы в этом году.

Программа по возврату средств за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб.

По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость — не менее 25 000 руб.

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