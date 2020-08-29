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02:36 (мск), источник: РБК

На госпроект «Искусственный интеллект» потратят почти 37 млрд руб

Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила федеральный проект «Искусственный интеллект». Не все ведомства поддержали этот документ из-за отсутствия финансирования некоторых задач из него.

Источник: AP 2020

Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в РБК. Редакция ознакомилась с пакетом документов, представленных к заседанию комиссии (их подлинность подтвердил источник, близкий к разработчику, и федеральный чиновник).

Согласно пояснительной записке, всего на реализацию федерального проекта планируется выделить 36,3 млрд руб., из них 22,5 млрд потратят из средств нацпрограммы «Цифровая экономика», 6,91 млрд — из госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», а еще 6,9 млрд руб. привлекут из внебюджетных источников.

Новость
Можно ли посчитать мысли

Но общая стоимость проекта может быть больше — в утвержденном правительством документе фигурируют мероприятия, расходы на которые, как и источники, не указаны. Именно из-за этого часть ведомств, которые указаны в документе как ответственные за внедрение искусственного интеллекта в своих отраслях, отказались согласовывать проект, в частности, Минздрав, Минсельхоз и Россельхознадзор. Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК информацию, что часть ведомств не согласовали проект, поскольку в нем не заложено бюджетное финансирование их мероприятий. По его словам, речь идет о поиске средств из других источников финансирования. РБК направил запросы в министерства.

В числе проектов, финансирование которых пока не утверждено:

  • внедрение искусственного интеллекта в медицинские организации для прогноза состояния пациента на основе имеющихся данных, обеспечения ранней диагностики заболеваний, оптимизации индивидуального плана лечения, голосового заполнения медицинской документации и т. д. ;
  • внедрение искусственного интеллекта для контроля целевого использования земель и прогнозирования урожайности;
  • Россельхознадзору предложено дешифрировать с помощью искусственного интеллекта снимки из космоса для сокращения количества нарушений земельного законодательства (зарастание и загрязнение территорий, незаконная разработка карьеров и т. д.).

Еще несколько ведомств высказывали аналогичные замечания, но проект все же согласовали при условии выделения финансирования. Среди таких — Минприроды, Минтранс, Минэнерго и Росгидромет, следует из документов.

Энергия будущего
В поисках бесконечного источника

В сообщении министерства приводятся слова замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко, что разработчики федерального проекта «сосредоточились на тех нишах, куда труднее всего идут рыночные игроки, — это кадры и образование, исследования и разработки, поддержка стартапов на ранних стадиях». «Значительную долю проекта составляют мероприятия по поддержке компаний — разработчиков программного обеспечения и развитию экосистемы разработчиков. В частности, предусмотрена грантовая поддержка малых предприятий, создание открытых библиотек и проведение серии хакатонов при участии ведущих игроков рынка», — объяснила она.

Основные статьи расходов проекта:

  • поддержка фондом «Сколково» пилотных проектов по использованию искусственного интеллекта в приоритетных отраслях (5,3 млрд руб. из федерального бюджета и 5 млрд руб. из внебюджетных источников);
  • поддержка исследовательских центров искусственного интеллекта (5,7 млрд руб. из федерального бюджета, 1,6 млрд руб. из внебюджетных источников);
  • грантовая поддержка малых предприятий «по разработке, применению и коммерциализации» проектов с применением искусственного интеллекта, акселераторов (7,08 млрд руб. из федерального бюджета);
  • разработка конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для искусственного интеллекта (6 млрд руб. из федерального бюджета);
  • проведение АНО «Университет 20.35» мероприятия по разработке школьниками и студентами проектов с применением искусственного интеллекта, получение гражданами дополнительного образования в этой сфере, создание системы для учета и развития участников сообществ (1,24 млрд руб. из федерального бюджета) и др.

Владислав Скобелев, Анна Балашова

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