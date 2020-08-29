02:36 (мск), источник: РБК
На госпроект «Искусственный интеллект» потратят почти 37 млрд руб
Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила федеральный проект «Искусственный интеллект». Не все ведомства поддержали этот документ
Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в РБК. Редакция ознакомилась с пакетом документов, представленных к заседанию комиссии (их подлинность подтвердил источник, близкий к разработчику, и федеральный чиновник).
Согласно пояснительной записке, всего на реализацию федерального проекта планируется выделить 36,3 млрд руб., из них 22,5 млрд потратят из средств нацпрограммы «Цифровая экономика», 6,91 млрд — из госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», а еще 6,9 млрд руб. привлекут из внебюджетных источников.
Но общая стоимость проекта может быть больше — в утвержденном правительством документе фигурируют мероприятия, расходы на которые, как и источники, не указаны. Именно
В числе проектов, финансирование которых пока не утверждено:
Еще несколько ведомств высказывали аналогичные замечания, но проект все же согласовали при условии выделения финансирования. Среди таких — Минприроды, Минтранс, Минэнерго и Росгидромет, следует из документов.
В сообщении министерства приводятся слова замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко, что разработчики федерального проекта «сосредоточились на тех нишах, куда труднее всего идут рыночные игроки, — это кадры и образование, исследования и разработки, поддержка стартапов на ранних стадиях». «Значительную долю проекта составляют мероприятия по поддержке компаний — разработчиков программного обеспечения и развитию экосистемы разработчиков. В частности, предусмотрена грантовая поддержка малых предприятий, создание открытых библиотек и проведение серии хакатонов при участии ведущих игроков рынка», — объяснила она.
Основные статьи расходов проекта:
Владислав Скобелев, Анна Балашова