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28 августа, источник: Газета Коммерсантъ

Отдых от России незаменим

Внутренний туризм теряет популярность.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Менее половины россиян оказались готовы признать поездки по стране альтернативой зарубежному отдыху. С началом осеннего сезона они все чаще стремятся отдохнуть за границей: доля Турции в общей структуре организованного спроса уже заметно превышает показатель России. Путешественники ждут и открытия новых направлений, бронируя туры или отслеживая билеты в еще закрытые страны. Потеряв из-за пандемии COVID-19 два отпускных месяца, россияне будут активно путешествовать осенью, ожидают участники рынка.

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Внутренний туризм не заменил российским туристам поездки за рубеж: считать путешествия по России хорошей альтернативой заграничному отпуску готовы только 49% россиян, свидетельствуют данные опроса агентства Aventica. Уверенно не считают отдых в России заменой зарубежному 26% респондентов, остальные с ответом не определились. По данным Aventica, до конца года отправиться в отпуск все еще планируют 67% россиян, а 22% из них намерены отдохнуть за рубежом. Эта доля выше для жителей крупнейших городов страны: в Москве и Санкт-Петербурге таких 27% и 25% соответственно.

Данные опроса подтверждает динамика продажи туров: доля России в общей структуре спроса к осени снижается. Согласно данным Travelata.ru, если в турах, проданных на август, внутренние направления формируют 31% бронирований, то на сентябрь-ноябрь — только 19%.

Лидером осеннего спроса ожидаемо стала Турция, куда планируют отправиться 70% организованных туристов.

Такую же динамику отмечает представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его оценкам, если в сентябре доли России и Турции в структуре спроса совпадают, то к концу октября показатель последней увеличивается до 85%. СЕО Level.Travel Дмитрий Малютин оценивает долю Турции на период «бархатного сезона» в 67%, а России — в 19%.

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Одновременно в Travelata.ru отмечают появление продаж туров в еще закрытые страны: 3% бронирований приходится на Тунис, по 1% на Таиланд, Кипр и Грецию. В компании добавляют, что туристов отдельно предупреждают о том, что поездки могут не состояться. Один из собеседников «Ъ» на рынке уточняет, что чаще речь скорее идет о предварительных бронированиях: с туриста берут символическую часть стоимости тура, а полностью бронирование он оплачивает лишь после подтверждения выезда.

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Активнее стали присматриваться к поездкам за рубеж и самостоятельные путешественники. По данным OneTwoTrip, число таких бронирований за минувший месяц выросло на 20%. Активнее всего клиенты сервиса планируют поездки в Анталью, Стамбул, Тиват и Ереван.

В OneTwoTrip связывают приобретение билетов по закрытым для туристов направлениям с планами совершить поездки с иными целями. В «Туту.ру» пока не видят увеличения доли проданных билетов за рубеж. Но, по словам представителя сервиса Натальи Анисимовой, высокий интерес к международным направлениям сохраняется и зависит от информационной повестки. Так, с 3 по 18 августа резко увеличился спрос на билеты в Тиват, что было продиктовано новостями о готовности Черногории начать прием россиян. Но возобновления авиасообщения не последовало, и спрос откатился. По данным «Туту.ру», лидером зарубежного спроса выступает Стамбул, на который приходится 8% продаж билетов за рубеж. При этом относительно августа прошлого года средний чек на перелет туда—обратно вырос на 33%, до 20,9 тыс. руб.

Дмитрий Малютин ожидает, что в этом году в период «бархатного сезона» туристы будут путешествовать достаточно активно: пандемия по сути отняла у россиян почти два месяца традиционного отпускного сезона.

В август на море стремились семьи с детьми, которым было важно отдохнуть до начала учебного года, осенью активно поедут одиночные путешественники и пары.
Дмитрий Малютин

Дополнительным стимулом, по мнению Малютина, могло бы стать открытие Кипра. Привлечь дополнительный поток осенью рассчитывают и участники рынка внутреннего туризма. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что пока продажи на сентябрь и октябрь немного лучше аналогичных значений прошлого года, хотя бронирований на ноябрь и декабрь, наоборот, меньше. «Мы связываем это в основном с нежеланием туристов планировать отдых заранее на фоне общей неопределенности», — отмечает он.

Александра Мерцалова.

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