14:54 (мск), источник: Life.ru
Кабмин выделит более 34 млрд для выплат на детей от трёх до семи лет
Помощь могут получить российские семьи с доходом ниже прожиточного минимума.
Из резервного фонда правительства РФ будут выделены средства регионам и Байконуру на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, сообщается на сайте кабмина.
На выплату детских пособий из резервов планируется направить 34,3 миллиарда рублей. Помощь могут получить российские семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Размер пособия в среднем по стране составляет 5500 рублей.