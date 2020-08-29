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14:54 (мск), источник: Life.ru

Кабмин выделит более 34 млрд для выплат на детей от трёх до семи лет

Помощь могут получить российские семьи с доходом ниже прожиточного минимума.

Источник: Reuters

Из резервного фонда правительства РФ будут выделены средства регионам и Байконуру на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, сообщается на сайте кабмина.

На выплату детских пособий из резервов планируется направить 34,3 миллиарда рублей. Помощь могут получить российские семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Размер пособия в среднем по стране составляет 5500 рублей.

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