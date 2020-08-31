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09:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бурение в Черном море могло обойтись «Роснефти» в $130 млн

Долото — богато.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», «Роснефть» в условиях санкций сама покрыла издержки совместных предприятий по разработке шельфа с итальянской Eni, хотя в 2013 году заявляла, что расходы на геологоразведку будет нести партнер. Самыми существенными стали затраты на бурение разведочной скважины в Черном море в 2018 году — почти в $130 млн, но она оказалась бесперспективной, и Eni вышла из проекта. В этом году «Роснефть» сама начала и бурение на участках в Карском море, которые раньше планировала разрабатывать с американской ExxonMobil. По оценке экспертов, затраты на одну скважину могут достигать $350 млн.

«Ъ» стали известны детали работы СП «Роснефти» и итальянской Eni на шельфе РФ. Компании еще в 2012 году объявили о создании трех СП: по разработке Центрально-Баренцевского, Федынского (Баренцево море) участков и Западно-Черноморских площадей (Черное море). Eni получила по 33% в Barentsmorneftegaz, Fedynskmorneftegaz и Shatskmorneftegaz.

В 2013 году «Роснефть» заявляла, что «Eni обязуется полностью профинансировать на условиях “кэрри” затраты на выполнение лицензионных обязательств в части геолого-разведочных работ».
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Однако из отчетности совместных компаний следует, что расходы по геологоразведке несет лишь «Роснефть». Например, в последней опубликованной отчетности Shatskmorneftegaz за 2018 год говорится: «В соответствии с соглашением акционеров все расходы компании до момента начала добычи углеводородов, относящиеся к согласованной программе работ и бюджету, полностью оплачиваются компанией “Роснефть”».

По участкам в Баренцевом море понесенные расходы незначительны, однако в Черном море «Роснефть» и Eni в марте 2018 года пробурили разведочную скважину с помощью платформы Saipem (Scarabeo-9).

Согласно отчетности Shatskmorneftegaz, стоимость бурения скважины и связанных работ по демобилизации буровой установки составила $128,6 млн. Это первый случай, когда стала известна точная стоимость бурения скважины «Роснефти» на шельфе.

В «Роснефти» не ответили на вопрос «Ъ», почему компания взяла на себя финансирование геологоразведки в рамках СП вопреки заявлениям от 2013 года.

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Как следует из отчетности Shatskmorneftegaz, Eni в итоге передала свою долю «Роснефти» и 1 августа 2018 года вышла из проекта. Однако это не помешало Игорю Сечину 24 октября 2018 года называть информацию о выходе Eni «враньем». В проектах в Баренцевом море Eni еще присутствует, но сами они заморожены из-за санкций.

В 2011 году «Роснефть» подписала с ExxonMobil соглашения по освоению шельфа примерно на тех же условиях, что впоследствии получила Eni: в частности, заявлялось, что Exxon будет финансировать геологоразведку (инвестиции оценивались более чем в $3 млрд). Речь шла о трех шельфовых участках в Карском море (три Восточно-Приновоземельских участка) и Туапсинском прогибе в Черном море.

Партнеры пробурили единственную скважину на Восточно-Приновоземельском участке-1 в 2014 году, открыв месторождение Победа.

Источники «Ъ» оценивали стоимость бурения скважины в $700 млн. После введения санкций США и ЕС в 2014 году эти проекты с Exxon были заморожены, а в 2018 году американская компания вышла из них. «Победу» же «Роснефть» не стала разрабатывать.

Однако «Роснефть» должна выполнять лицензионные обязательства и теперь пытается вести геологоразведку на шельфе в одиночку.
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Так, в августе она начала бурение новой скважины Викуловская-1 на участке Восточно-Приновоземельский-1, о чем глава компании Игорь Сечин 18 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину: «В Карском море сегодня работает наша платформа». По данным «Ъ», бурение на Викуловской структуре проводится китайской платформой Nan Hai Jiu Hao (Nan Hai 9), которая принадлежит China Oilfield Services Limited (подконтрольна государственной CNOOC).

По данным главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, в Карском море ведут работы еще две китайские буровые установки. Полупогружная Nanhai Bao Hao (Nan Hai 8) бурит разведочную скважину № 5 на Ленинградском газоконденсатном месторождении по заказу «Газпрома», а самоподъемная Oriental Discovery — поисковую скважину Рагозинская-1 на участке Восточно-Приновоземельский-2.

Эксперт отмечает, что структуры на участках «Роснефти», на которых ведется бурение, преимущественно газовые: по оценке Роснедр, подготовленные ресурсы категории D0 Викуловской составляют 700 млрд кубометров газа и 300 млн тонн нефти, а Рагозинской — 1,2 трлн кубометров газа и 600 млн тонн нефти.
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Глава исследовательских проектов Deloitte Виталий Михальчук отмечает, что буровые проекты на арктическом шельфе очень индивидуальны, их стоимость может сильно различаться в зависимости от масштабов изысканий, маршрута мобилизации и демобилизации буровой установки и ее характеристик, геологических условий и рисков, глубины и конструкции скважины, инженерно-технологического сопровождения.

Общая стоимость строительства скважины в Карском море может составлять от 3−5 млрд руб. для простых проектов до 20−25 млрд руб. для наиболее сложных, полагает господин Михальчук. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что в зависимости от глубины моря — от 10 м до 440 м — на участке стоимость скважины может составить не менее $350 млн.

Дмитрий Козлов

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