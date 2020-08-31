09:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Бурение в Черном море могло обойтись «Роснефти» в $130 млн
Долото — богато.
Как стало известно «Ъ», «Роснефть» в условиях санкций сама покрыла издержки совместных предприятий по разработке шельфа с итальянской Eni, хотя в 2013 году заявляла, что расходы на геологоразведку будет нести партнер. Самыми существенными стали затраты на бурение разведочной скважины в Черном море в 2018 году — почти в $130 млн, но она оказалась бесперспективной, и Eni вышла из проекта. В этом году «Роснефть» сама начала и бурение на участках в Карском море, которые раньше планировала разрабатывать с американской ExxonMobil. По оценке экспертов, затраты на одну скважину могут достигать $350 млн.
«Ъ» стали известны детали работы СП «Роснефти» и итальянской Eni на шельфе РФ. Компании еще в 2012 году объявили о создании трех СП: по разработке
Однако из отчетности совместных компаний следует, что расходы по геологоразведке несет лишь «Роснефть». Например, в последней опубликованной отчетности Shatskmorneftegaz за 2018 год говорится: «В соответствии с соглашением акционеров все расходы компании до момента начала добычи углеводородов, относящиеся к согласованной программе работ и бюджету, полностью оплачиваются компанией “Роснефть”».
По участкам в Баренцевом море понесенные расходы незначительны, однако в Черном море «Роснефть» и Eni в марте 2018 года пробурили разведочную скважину с помощью платформы Saipem (Scarabeo-9).
В «Роснефти» не ответили на вопрос «Ъ», почему компания взяла на себя финансирование геологоразведки в рамках СП вопреки заявлениям от 2013 года.
Как следует из отчетности Shatskmorneftegaz, Eni в итоге передала свою долю «Роснефти» и 1 августа 2018 года вышла из проекта. Однако это не помешало Игорю Сечину 24 октября 2018 года называть информацию о выходе Eni «враньем». В проектах в Баренцевом море Eni еще присутствует, но сами они заморожены
В 2011 году «Роснефть» подписала с ExxonMobil соглашения по освоению шельфа примерно на тех же условиях, что впоследствии получила Eni: в частности, заявлялось, что Exxon будет финансировать геологоразведку (инвестиции оценивались более чем в $3 млрд). Речь шла о трех шельфовых участках в Карском море (три
Источники «Ъ» оценивали стоимость бурения скважины в $700 млн. После введения санкций США и ЕС в 2014 году эти проекты с Exxon были заморожены, а в 2018 году американская компания вышла из них. «Победу» же «Роснефть» не стала разрабатывать.
Так, в августе она начала бурение новой скважины Викуловская-1 на участке Восточно-Приновоземельский-1, о чем глава компании Игорь Сечин 18 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину: «В Карском море сегодня работает наша платформа». По данным «Ъ», бурение на Викуловской структуре проводится китайской платформой Nan Hai Jiu Hao (Nan Hai 9), которая принадлежит China Oilfield Services Limited (подконтрольна государственной CNOOC).
По данным главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, в Карском море ведут работы еще две китайские буровые установки. Полупогружная Nanhai Bao Hao (Nan Hai 8) бурит разведочную скважину № 5 на Ленинградском газоконденсатном месторождении по заказу «Газпрома», а самоподъемная Oriental Discovery — поисковую скважину Рагозинская-1 на участке Восточно-Приновоземельский-2.
Глава исследовательских проектов Deloitte Виталий Михальчук отмечает, что буровые проекты на арктическом шельфе очень индивидуальны, их стоимость может сильно различаться в зависимости от масштабов изысканий, маршрута мобилизации и демобилизации буровой установки и ее характеристик, геологических условий и рисков, глубины и конструкции скважины,
Общая стоимость строительства скважины в Карском море может составлять от 3−5 млрд руб. для простых проектов до 20−25 млрд руб. для наиболее сложных, полагает господин Михальчук. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что в зависимости от глубины моря — от 10 м до 440 м — на участке стоимость скважины может составить не менее $350 млн.
Дмитрий Козлов