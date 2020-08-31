10:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Граждане подсели на кредитки
Карточки перестали откладывать «про запас».
По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай». Но далеко не все, кто активно использует кредитные лимиты, могут уложиться в
БКИ «Эквифакс» проанализировало, насколько активно граждане используют лимиты по кредитным картам. По итогам июля на 14 процентных пунктов, до 68%, вырос уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки. Это рекордная величина за весь период расчета показателя, с августа 2015 года.
Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более 100 тыс. руб.
По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, как правило, рост уровня утилизации бывает следствием
«В первую очередь это связано с возвращением потребительской активности к показателям до начала пандемии, мы видим, что летом этого года объем трат значительно вырос по сравнению с весенними месяцами практически во всех сегментах и уже достигает прошлогодних значений», — поясняет начальник управления кредитных карт ВТБ Григорий Мирзоян.
По его словам, существующие возможности беспроцентного использования кредитных средств «позволяют применять карты максимально выгодно».
В то же время в «Русском стандарте», по словам председателя правления банка Александра Самохвалова, в июле не отмечали значительного роста количества клиентов с первой трансакцией по кредитной карте в месяц ее получения. «Мы видим ровную динамику, но традиционно у банка “Русский стандарт” в целом выше процент клиентов, которые совершают первую покупку по кредитной карте в первый месяц», — поясняет он.
«Граждане стали более ориентированы на использование кредитного ресурса отчасти вследствие совершения отложенных ранее покупок, отчасти
По мнению главного аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, при этом высока вероятность, что значительная доля граждан, сделавших покупки по кредиткам в июле, не сможет закрыть долг в
Светлана Самусева