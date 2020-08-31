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10:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

Карточки перестали откладывать «про запас».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай». Но далеко не все, кто активно использует кредитные лимиты, могут уложиться в грейс-период и воспользоваться средствами бесплатно, что приведет к дальнейшему росту уровня долговой нагрузки и неплатежей, предупреждают эксперты.

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БКИ «Эквифакс» проанализировало, насколько активно граждане используют лимиты по кредитным картам. По итогам июля на 14 процентных пунктов, до 68%, вырос уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки. Это рекордная величина за весь период расчета показателя, с августа 2015 года.

Рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более 100 тыс. руб.

Таким образом, более активно сразу использовать кредитные карты стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные.

По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, как правило, рост уровня утилизации бывает следствием какой-либо маркетинговой активности кредиторов либо сезонным фактором, когда растет уровень операций по картам. «Можно предположить, что в июле 2020 года реализовались оба фактора, — говорит он.— Потребители стали совершать больше трансакций по картам и, очевидно, получали их для заранее запланированных трат, вполне возможно, с целью организации отпуска». Лагуткин полагает, что синхронный рост использования всех категорий лимитов объясняется в основном отложенным спросом после снятия карантинных ограничений из-за пандемии.

Кредиторы в июле отмечали разнонаправленную динамику использования кредиток. В ВТБ, например, также фиксируют рост числа клиентов, совершающих трансакции уже в первый месяц после оформления кредитной карты.

«В первую очередь это связано с возвращением потребительской активности к показателям до начала пандемии, мы видим, что летом этого года объем трат значительно вырос по сравнению с весенними месяцами практически во всех сегментах и уже достигает прошлогодних значений», — поясняет начальник управления кредитных карт ВТБ Григорий Мирзоян.

По его словам, существующие возможности беспроцентного использования кредитных средств «позволяют применять карты максимально выгодно».

В то же время в «Русском стандарте», по словам председателя правления банка Александра Самохвалова, в июле не отмечали значительного роста количества клиентов с первой трансакцией по кредитной карте в месяц ее получения. «Мы видим ровную динамику, но традиционно у банка “Русский стандарт” в целом выше процент клиентов, которые совершают первую покупку по кредитной карте в первый месяц», — поясняет он.

По мнению экспертов, карантин мог изменить финансовые привычки граждан, что привело к снижению доли тех, кто берет кредитку на всякий случай.

«Граждане стали более ориентированы на использование кредитного ресурса отчасти вследствие совершения отложенных ранее покупок, отчасти из-за необходимости рефинансировать долги», — говорит главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

По мнению главного аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, при этом высока вероятность, что значительная доля граждан, сделавших покупки по кредиткам в июле, не сможет закрыть долг в грейс-период. «Платежеспособность значительной части населения не сможет полностью восстановиться до предкризисного уровня в ближайшее время, — отмечает он.— При этом все еще нельзя исключать вторую волну коронавируса, которая может привести к проблемам с платежами по кредитам даже у граждан, которые работают в больших компаниях».

Светлана Самусева

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