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11:47 (мск), источник: Интерфакс

Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Численность официально зарегистрированных безработных в России выросла до 3,6 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Источник: Reuters

На совещании партии «Единая Россия» по вопросам занятости населения он сообщил, что с марта, когда зарегистрированных безработных в стране было 727 тыс. человек, в центрах занятости зарегистрировалось более чем 2,5 млн человек дополнительно.

12 августа сообщалось, что численность официально зарегистрированных безработных в России составляла почти 3,4 млн человек.

Однако Котяков отметил, что ситуация на рынке труда движется в сторону стабилизации.

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В частности, по его словам, соотношение числа уволенных к числу принятых на работу изменилось: если в апреле — июне был сильный дисбаланс в сторону тех, кого увольняли, то в июле эти доли сравнялись, а в августе отмечается превышение числа принятых относительно числа уволенных.

Минтруд ранее упростил порядок регистрации в качестве безработного — это можно сделать в дистанционном режиме. Кроме того, увеличилось пособие по безработице (максимальный размер вырос до 12 130 рублей, были введены доплаты на несовершеннолетних в семье безработного). В ведомстве ранее заявляли, что это стало важным фактором роста числа зарегистрированных в органах службы занятости.

По последним данным Росстата, уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) в России составляет 6,3% (около 4,7 млн безработных).

В августе 2019 года показатель уровня безработицы в РФ был минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года — 4,3%.

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