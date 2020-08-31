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13:44 (мск), источник: Интерфакс

Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Россияне не торопятся бронировать туры по стране и за границу из-за опасений повторного карантина по коронавирусу, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в понедельник.

Источник: Reuters

«В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло, максимальная глубина продаж — месяц. Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги», — сказали в АТОР.

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В ассоциации заметили, что рынок по-прежнему находится в «подвешенном» состоянии, поскольку ни у кого нет понимания, когда будут открыты границы, и как будет складываться ситуация внутри РФ. При этом на продажи негативно влияют слухи из соцсетей о якобы решенном вопросе «повторного введения ограничений 20 сентября».

«Эти слухи появились еще в мае, так что это — стопроцентный фейк. Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, поскольку копится отложенный спрос. Но сейчас глубина бронирования — в среднем 7 дней», — рассказали в АТОР.

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Отдых от России незаменим

Как отметили в ассоциации, темпы продаж туров на зиму пока тоже скромные, во многих компаниях это единичные бронирования. Тем не менее, в целом ситуация мало отличается от прошлогодней — туроператоры ждут, что спрос, как обычно, активизируется в конце сентября.

«Из зимних направлений популярны Красная Поляна и курорты Кавминвод — туда спрос вырос на 15%. В октябре-ноябре туроператоры ожидают всплеска бронирований отдыха в санаториях Урала и Сибири. А вот туры в Белоруссию туристы покупать будут вряд ли. Причина — закрытые границы и нестабильная ситуация в стране», — сообщили в АТОР.

Некоторые туроператоры также отметили положительную динамику бронирований новогодних поездок. Среди направлений лидирует Красная Поляна, за ней следует Турция, а также экскурсионные туры по России и отдых в санаториях.

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