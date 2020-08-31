13:44 (мск), источник: Интерфакс
Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Россияне не торопятся бронировать туры по стране и за границу
«В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло, максимальная глубина продаж — месяц. Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги», — сказали в АТОР.
В ассоциации заметили, что рынок
«Эти слухи появились еще в мае, так что это — стопроцентный фейк. Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, поскольку копится отложенный спрос. Но сейчас глубина бронирования — в среднем 7 дней», — рассказали в АТОР.
Как отметили в ассоциации, темпы продаж туров на зиму пока тоже скромные, во многих компаниях это единичные бронирования. Тем не менее, в целом ситуация мало отличается от прошлогодней — туроператоры ждут, что спрос, как обычно, активизируется в конце сентября.
«Из зимних направлений популярны Красная Поляна и курорты Кавминвод — туда спрос вырос на 15%. В
Некоторые туроператоры также отметили положительную динамику бронирований новогодних поездок. Среди направлений лидирует Красная Поляна, за ней следует Турция, а также экскурсионные туры по России и отдых в санаториях.