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16:48 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:28 MSK, 31.08
Инфицировано995 319+4 993
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4748
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Скончалось17 176+83
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Выздоровело809 387+2 405
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Инфицировано25 251 916+209 534
18.08
208584
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Скончалось846 961+3 675
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Выздоровело16 644 386+193 368
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Источник: РИА "Новости"

Тогда же препарат станет поступать в регионы, добавил он. На этой неделе стартуют пострегистрационные исследования.

«Набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам, в том числе, на большой популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна», — отметил глава ведомства.

В августе Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил наименование «Спутник V».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.

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