16:48 (мск), источник: РИА Новости
Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в
Тогда же препарат станет поступать в регионы, добавил он. На этой неделе стартуют пострегистрационные исследования.
«Набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это
В августе Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил наименование «Спутник V».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.