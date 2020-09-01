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00:34 (мск), источник: Ведомости

Потери «Аэрофлота» от COVID оказались в разы меньше запрошенной госпомощи

«Аэрофлот» 31 августа опубликовал отчетность за первое полугодие по МСФО. Именно на июнь, май и апрель пришлись самые серьезные потери российской авиации: в эти месяцы из-за связанных с эпидемией китайского коронавируса ограничений перевозки всех российских авиакомпаний сократились соответственно в 4, 11 и 12,5 раза относительно аналогичных месяцев прошлого года.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:28 MSK, 01.09
Инфицировано995 319+4 993
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
18.0831.08
Скончалось17 176+83
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
18.0831.08
Выздоровело809 387+2 405
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
18.0831.08
Инфицировано25 334 339+235 102
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
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253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
18.0831.08
Скончалось848 084+3 908
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
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28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
18.0831.08
Выздоровело16 669 974+168 770
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
18.0831.08
Источник: Reuters

В июле стали заметны признаки восстановления: было перевезено 6,7 млн человек — это всего вдвое меньше июля 2019 г.

Всем авиакомпаниям России и мира из-за ковида требовалась финансовая помощь извне: доходы перевозчиков почти обнулились, а существенная часть расходов сохранилась, прежде всего на зарплаты, на часть лизинговых платежей, на оплату топлива и услуг аэропортов для оставшихся рейсов. «Аэрофлот» покрыл кассовые разрывы кредитами коммерческих банков, увеличив долг перед банками на конец июня на 48,5 млрд руб. до 64,4 млрд руб., или в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Но из полученных в банках 48,5 млрд руб. «Аэрофлот» на покрытие кассовых разрывов в первом полугодии направил примерно 22 млрд руб., а 26,4 млрд руб. просто положил на свои счета в банках, следует из его отчетности.

«Аэрофлоту» было бы сложно или даже невозможно отдать кредиты, взятые на погашение кассовых разрывов, за счет операционной деятельности: рынок восстанавливается очень медленно, а перевозки и до коронакризиса были низкомаржинальными.

Вернуть кредиты «Аэрофлот» планирует за счет средств от продажи собственных акций. Премьер-министр Михаил Мишустин дал в июле распоряжение Росимуществу провести допэмиссию «Аэрофлота» с условием, что государство должно сохранить пакет национального перевозчика не меньше нынешних 51,17%. Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал акционерам выпустить и продать 1,7 млрд акций — такой пакет на тот момент стоил 139 млрд руб., сегодня по котировкам на Московской бирже он стоит 137 млрд руб.

При этом капитализация всего «Аэрофлота» сейчас составляет 89 млрд руб.

Собрание акционеров «Аэрофлота» рассмотрит предложение совета директоров 11 сентября.

Второе полугодие тоже будет убыточным, так как высокий летний сезон, по сути, потерян, международные перевозки так и не открылись, говорят сотрудник «Аэрофлота» и человек, близкий к руководству компании. Кассовый разрыв в 2020 г. может достичь примерно 50 млрд руб., сказал один из источников «Ведомостей». Потери все-таки не будут столь велики, второе полугодие не будет таким плохим, как апрель — май, когда все вообще остановилось, считает второй собеседник.

Ситуация с перевозками развивается хуже, чем мы прогнозировали, говорит еще один сотрудник «Аэрофлота»: ранее мы рассчитывали на полноценное открытие международных перевозок в августе, затем надеялись на сентябрь, но теперь не ожидаем этого ранее октября. Международные перевозки из России запрещены с 27 марта, в августе были разрешены полеты только в Турцию, Лондон и Танзанию, а также раз в неделю в Женеву.

Предложив акционерам, прежде всего государству, допэмиссию под 140 млрд руб., компания хочет набрать кэша с запасом, на будущее, утверждают все три собеседника «Ведомостей». Далеко не факт, что одобрят такую, но есть надежда получить одобрение на 70−80 млрд, даже на 100 млрд руб., добавляют двое из них.

Покупать акции придется государству в лице Росимущества и госкомпаниям в лице Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и банка ВТБ, рассказывали источники «Ведомостей»: Росимущество купит столько акций, чтобы сохранить свои 51,17%, остальные будут предложены инвесторам по открытой подписке, а что не раскупят инвесторы, купят РФПИ и ВТБ. С учетом неизбежного роста госучастия в капитале «Аэрофлота» и высокой цены акций большого интереса у инвесторов эта допэмиссия не вызовет, предупреждал человек, близкий к акционерам «Аэрофлота».

«Технически возможна допэмиссия до 1,7 млрд акций, но это не означает, что мы разместим все эти акции. Мы все еще думаем над объемом и примем решение позднее», — заявил на телеконференции заместитель гендиректора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин (цитата по «Интерфаксу»).

Для сравнения: на помощь всем авиакомпаниям правительство выделило 23,4 млрд руб. Но при действующих правилах распределения вся отрасль сможет получить максимум 15 млрд руб. из этой суммы. При этом 7,9 млрд руб. уже получил сам «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании.

Пресс-служба правительства на запрос «Ведомостей» не ответила.

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