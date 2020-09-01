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20:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ослабление американской валюты стало глобальным

Доллар пошел по миру.

ЦБ: $ 73.5849   -0.22 € 88.1547   +0.33 ММВБ: $ 73.6425   -0.43 € 87.7200   -0.66
Источник: Радио Свобода

Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля 2018 года. Обесценение американской валюты происходит на фоне масштабных монетарных стимулов в стране, риска сохранения околонулевых ставок на горизонте нескольких лет, а также нервозности из-за предстоящих выборов президента США. Укрепили позиции относительно доллара не только валюты европейских стран, но юань и рубль. Впрочем, из-за обесценения в летние месяцы курс российской валюты по-прежнему остается вблизи локальных минимумов.

Американская валюта продолжает стремительно терять позиции на мировом рынке. По данным агентства Reuters, во вторник, 1 сентября, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался до отметки 91,75 пункта, минимального значения с 30 апреля 2018 года. Игра на понижение американской валюты продолжается четвертый месяц подряд. За это время долларовый индекс упал на 8,5%, с начала прошлой недели потери превысили 1,6%.

Обесценение американской валюты связано с растущими объемами монетарного стимулирования в США и усилившимися инфляционными ожиданиями.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, с начала марта баланс Федеральной резервной системы (ФРС) США увеличился почти на 70% (до $7 трлн.— «Ъ»), что снизило привлекательность доллара.

К тому же потери экономики США от пандемии оказались настолько сильными, что низкие процентные ставки могут сохраниться надолго. Об этом заявил на прошлой неделе в Джексон-Хоуле глава ФРС Джером Пауэлл. Теперь регулятор будет стремиться к тому, чтобы инфляция была в среднем на уровне 2% в течение длительного времени.

«Годовая инфляция в США с марта остается ниже таргета, 1% в июле в годовом исчислении, что с учетом слабости спроса сигнализирует о вероятном сохранении околонулевых ставок дольше, чем предполагалось», — отмечают аналитики ING. Добавляют нервозности инвесторам предстоящие выборы президента США. «Предвыборная гонка идет полным ходом, и очевидного ответа, кто займет президентское кресло в Белом доме, пока нет», — отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Выборы президента США
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В таких условиях инвесторы охотно уходят в валюты других стран, в первую очередь европейских. По данным агентства Bloomberg, с середины мая курсы фунта стерлингов и евро выросли почти на 11%. С начала прошлой недели они прибавили 2−3,2%. Этому способствует быстрое восстановление экономик региона после провала во втором квартале. В частности, по данным агентства Reuters, правительство Германии улучшило макроэкономический прогноз на текущий год и ждет сокращения ВВП на 5,8% вместо ожидавшегося спада на 6,3%.

Укрепляются валюты и развивающихся стран. В частности, с начала лета курс США упал по отношению к юаню почти на 5%, а за последние семь дней — на 1,4%, достигнув отметки CNY6,81, минимума с 10 мая 2019 года. «Это отражает возможную репатриацию капитала в Китай на фоне ограничительных мер со стороны США. Кроме того, экономика страны почти полностью восстановилась до докризисных уровней, что придает уверенности китайской валюте, даже несмотря на напряженность в отношениях с США», — отмечает Владимир Евстифеев.

Обесценение американской валюты нашло отражение и на российском рынке.

В ходе торгов вторника курс доллара опускался на Московской бирже на 63 коп., до 73,44 руб./$, минимального значения с 20 августа. Курс евро вернулся ниже уровня 88 руб./€. Однако с учетом ослабления рубля в летние месяцы он оказался в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран. «Внешние факторы, в частности ситуация с Белоруссией, давят на курс рубля. Впрочем, в условиях низких цен на нефть государству выгоден слабый рубль, чтобы увеличить поступления средств в бюджет за счет валютной переоценки», — отмечает Кирилл Соколов.

Аналитики не исключают дальнейшего ослабления доллара в мире и в России. «Учитывая ожидание продолжительной стимулирующей монетарной политики в США и масштабных мер по поддержке экономики, доллар на ожиданиях роста инфляции продолжит находиться под давлением», — отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. По его оценке, курс доллара может отступить в ближайшее время к отметке 72,5 руб./$, в том числе за счет умеренного подъема цен на рынке энергоносителей.

Виталий Гайдаев

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