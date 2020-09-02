10:16 (мск), источник: Известия
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
В среднем траты снизились почти на 12 тыс. рублей — такого не было с 2006-го.
Наиболее существенное сокращение потребительских расходов в абсолютных значениях произошло в Москве — за полгода траты проживающих в столице снизились на 41 тыс. рублей, следует из данных FinExpertiza. На втором месте по размеру сэкономленных средств оказались жители Якутии, которые потратили на 28,7 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. А сразу за ними в рейтинге бережливых россиян расположились жители Севастополя (минус 26 тыс. рублей расходов),
Затянуть пояса на фоне пандемии пришлось и калининградцам: их траты сократились на 18,1 тыс. рублей. На 17 тыс. рублей меньше израсходовали жители
При этом в процентном отношении самое крупное снижение потребительских расходов зафиксировано в Севастополе (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестане (на 17,3%).
В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года. С поправкой на инфляцию они уменьшились на 10%.
Так, на 8,5 тыс. рублей расточительнее стали жители Сахалинской области, на 1,5 тыс. рублей увеличили расходы в Алтайском крае, а на 1,2 тыс. выросли средние затраты в Амурской области. Больше потратило также население Рязанской и Тверской областей (на 1,1 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно) и Ненецкого автономного округа (на 900 рублей).
Расходы россиян на товары сократились на 4,2% год к году, а на услуги — на 14,5%, сообщили в FinExpertiza. «Известия» попросили крупнейшие кредитные организации проанализировать покупки граждан по категориям.
В Газпромбанке рассказали, что во время пандемии наблюдались резкие изменения потребностей россиян: расходы на путешествия снижались на 90% по сравнению с 2019-м, одежду и обувь — на 82%, кафе и рестораны — на 72%. При этом граждане делали запасы, стали больше времени проводить дома и самостоятельно готовить
Кроме того, росли траты в секторе домашних развлечений, добавили в Газпромбанке. Например, суммы покупок в
Потребительские расходы ожидаемо уменьшились
Кроме того, на динамику расходов повлияло объективное сокращение повседневных трат, заявила эксперт. Например, работники на самоизоляции экономили на транспорте и обедах вне дома, а тратить на рестораны и развлечения у большинства россиян не было физической возможности. Впрочем, для экономии была еще одна причина: граждане стали откладывать деньги на черный день.
— Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих средств предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах, — заявила Елена Трубникова.
Снижение темпов роста зарплат затронуло практически все секторы, а по ряду направлений экономической деятельности было и вовсе зафиксировано их сокращение, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Например, зарплаты работников гостиниц и общепита снизились за
При этом сильнее всего население сократило траты в регионах, в которых в докризисное время наблюдались большие расходы. Среди них — Москва,