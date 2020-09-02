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10:16 (мск), источник: Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем траты снизились почти на 12 тыс. рублей — такого не было с 2006-го.

За первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Известий»). Это максимум с 2006 года: последние 13 лет траты с января по июль только росли. В зависимости от региона «карантинная экономия» могла достигать 41 тыс. рублей, причем сильнее всего снизились траты на путешествия, рестораны и одежду. Одной из главных причин сокращения расходов стало желание накопить финансовую подушку на черный день: объем сбережений на фоне коронавируса увеличился почти в пять раз, заявили эксперты.

Бережливые и расточительные

Наиболее существенное сокращение потребительских расходов в абсолютных значениях произошло в Москве — за полгода траты проживающих в столице снизились на 41 тыс. рублей, следует из данных FinExpertiza. На втором месте по размеру сэкономленных средств оказались жители Якутии, которые потратили на 28,7 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. А сразу за ними в рейтинге бережливых россиян расположились жители Севастополя (минус 26 тыс. рублей расходов), Ямало-Ненецкого автономного округа (минус 19,1 тыс.) и Краснодарского края (минус 18,9 тыс.).

Затянуть пояса на фоне пандемии пришлось и калининградцам: их траты сократились на 18,1 тыс. рублей. На 17 тыс. рублей меньше израсходовали жители Ханты-Мансийского автономного округа, на 16,6 тыс. рублей упали траты населения Дагестана и на 16,2 тыс. — Ставропольского края. Петербуржцы сократили потребление на 15,9 тыс. рублей, поставив Северную столицу на последнее место в топ-10 наиболее экономных регионов.

При этом в процентном отношении самое крупное снижение потребительских расходов зафиксировано в Севастополе (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестане (на 17,3%).

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года. С поправкой на инфляцию они уменьшились на 10%.

Впрочем, экономнее стали не все россияне: в некоторых регионах средние затраты, наоборот, выросли по сравнению с прошлым годом.

Так, на 8,5 тыс. рублей расточительнее стали жители Сахалинской области, на 1,5 тыс. рублей увеличили расходы в Алтайском крае, а на 1,2 тыс. выросли средние затраты в Амурской области. Больше потратило также население Рязанской и Тверской областей (на 1,1 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно) и Ненецкого автономного округа (на 900 рублей).

Новое потребление

Расходы россиян на товары сократились на 4,2% год к году, а на услуги — на 14,5%, сообщили в FinExpertiza. «Известия» попросили крупнейшие кредитные организации проанализировать покупки граждан по категориям.

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В Газпромбанке рассказали, что во время пандемии наблюдались резкие изменения потребностей россиян: расходы на путешествия снижались на 90% по сравнению с 2019-м, одежду и обувь — на 82%, кафе и рестораны — на 72%. При этом граждане делали запасы, стали больше времени проводить дома и самостоятельно готовить из-за закрытия ресторанов: вследствие этого расходы на продукты увеличивались на 32%, на лекарства — на четверть, а на алкоголь — на 22%.

Кроме того, росли траты в секторе домашних развлечений, добавили в Газпромбанке. Например, суммы покупок в онлайн-кинотеатрах становились больше на 12%, а расходы на онлайн-книги, фильмы и аудиозаписи — на 75%.

На черный день

Потребительские расходы ожидаемо уменьшились из-за падения доходов населения, пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы во II квартале 2020-го, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, что стало рекордным квартальным падением с 1999 года.

Кроме того, на динамику расходов повлияло объективное сокращение повседневных трат, заявила эксперт. Например, работники на самоизоляции экономили на транспорте и обедах вне дома, а тратить на рестораны и развлечения у большинства россиян не было физической возможности. Впрочем, для экономии была еще одна причина: граждане стали откладывать деньги на черный день.

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— Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих средств предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах, — заявила Елена Трубникова.

Снижение темпов роста зарплат затронуло практически все секторы, а по ряду направлений экономической деятельности было и вовсе зафиксировано их сокращение, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Например, зарплаты работников гостиниц и общепита снизились за апрель-июнь на 16%, 18% и 13%, а в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений оклады сократились на 10%, 6% и 8% соответственно. Это не могло не побудить людей начать экономить, отметил эксперт.

При этом сильнее всего население сократило траты в регионах, в которых в докризисное время наблюдались большие расходы. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, ХМАО-Югра, ЯНАО, обратил внимание старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. Это объясняется общей дороговизной жизни в указанных регионах и наличием в потребительской корзине необязательных расходов, от которых жители смогли отказаться, пояснил Андрей Пискунов.

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