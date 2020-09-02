Греция 7 сентября откроет границу для россиян

В Греции зарегистрировано 10,5 тыс. заражений коронавирусом. Умерли менее 300 человек. В России число заболевших превысило 1 млн, а умерших — 17 тыс.
«Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство (тест на коронавирус.— “Ъ”) перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет. У них должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране», — говорится в постановлении «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей РФ с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19».
Также россияне за день до прибытия должны заполнить электронную форму с указанием контактных данных. Может быть проведен выборочный тест на коронавирус. При этом гражданин России не должен покидать место проживания до получения его результатов. Для нарушителей предусмотрен штраф €5 тыс.
Греция открыла границы для некоторых стран 1 июля. Россия в перечень не входила.
Россия постепенно начала открывать границы с другими странами 1 августа. Международное авиасообщение возобновлено только из ограниченного числа городов и в четыре страны: Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. 1 сентября Белоруссия сообщила о наличии договоренностей с Россией о поэтапном возобновлении пассажирского сообщения.