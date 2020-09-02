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02:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Греция 7 сентября откроет границу для россиян

Греция откроет границу для граждан России с 7 сентября. Въезд будет разрешен 500 россиянам в неделю. Они должны предъявить отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель, передает «РИА Новости» со ссылкой на постановление, опубликованное в правительственном вестнике Греции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:28 MSK, 02.09
Инфицировано1 000 048+4 729
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Скончалось17 299+123
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Выздоровело815 705+6 318
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Скончалось853 290+4 896
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Выздоровело16 969 406+265 495
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В Греции зарегистрировано 10,5 тыс. заражений коронавирусом. Умерли менее 300 человек. В России число заболевших превысило 1 млн, а умерших — 17 тыс.

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«Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство (тест на коронавирус.— “Ъ”) перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет. У них должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране», — говорится в постановлении «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей РФ с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19».

Также россияне за день до прибытия должны заполнить электронную форму с указанием контактных данных. Может быть проведен выборочный тест на коронавирус. При этом гражданин России не должен покидать место проживания до получения его результатов. Для нарушителей предусмотрен штраф €5 тыс.

Греция открыла границы для некоторых стран 1 июля. Россия в перечень не входила.

Россия постепенно начала открывать границы с другими странами 1 августа. Международное авиасообщение возобновлено только из ограниченного числа городов и в четыре страны: Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. 1 сентября Белоруссия сообщила о наличии договоренностей с Россией о поэтапном возобновлении пассажирского сообщения.

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