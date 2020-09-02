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02:35 (мск), источник: Life.ru

Мишустин распорядился выделить более 50 миллиардов рублей на выплаты медикам и детям

Деньги будут направлены в регионы.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении дополнительного финансирования в размере более 50 миллиардов рублей на выплаты для медиков, социальных работников, детей от трёх до семи лет. Документы были опубликованы на сайте кабмина.

Из общей суммы почти 22 миллиарда рублей будет направлено на поддержку медицинских работников, свыше 1,8 миллиарда — работникам социальных учреждений, в том числе домов престарелых, интернатов для инвалидов.

Помимо этого дополнительно было выделено более 34,3 миллиарда рублей, которые направят в российские регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет. Данная мера поддержки введена указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня, их получает более трёх миллионов человек.

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