Мишустин распорядился выделить более 50 миллиардов рублей на выплаты медикам и детям

Из общей суммы почти 22 миллиарда рублей будет направлено на поддержку медицинских работников, свыше 1,8 миллиарда — работникам социальных учреждений, в том числе домов престарелых, интернатов для инвалидов.
Помимо этого дополнительно было выделено более 34,3 миллиарда рублей, которые направят в российские регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет. Данная мера поддержки введена указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня, их получает более трёх миллионов человек.