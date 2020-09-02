09:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Минпромторг подал в суд на производителя микропроцессоров
Из «Байкала» вытекают субсидии.
Минпромторг потребовал 500 млн руб. с компании «Байкал Электроникс»
Минпромторг в Арбитражном суде Москвы потребовал 500,5 млн руб. с производителя микропроцессоров Baikal АО «Байкал Электроникс», 24 августа суд принял иск к производству, следует из картотеки суда. Как пояснили «Ъ» в
«Необходимо учитывать, что таких процессоров ранее в России не существовало и мы создавали инновационный продукт. Каждый этап проекта содержал технологические риски, которые могли сдвинуть сроки выпуска продукции и частично реализовались. Точно оценить эти риски и безошибочно указать сроки заранее было невозможно», — утверждает он.
По собственным данным компании, 55% АО «Байкал Электроникс» принадлежат «Т-Нано» (структура «Роснано»), еще 45% у АО «Т-Платформы», которым владеют Всеволод Опанасенко (75%) и ВЭБ. РФ (25%). По данным Kartoteka.ru, «Байкал Электроникс» закончил 2019 год с чистым убытком в размере 97,3 млн руб. при выручке 198,8 млн руб. При этом Всеволода Опанасенко подозревают в особо крупном мошенничестве
Сумма претензий действительно серьезная, она превышает годовой объем продаж микропроцессоров Baikal, признает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
«Переход на доверенные
Опрошенные «Ъ» юристы расходятся во мнениях по поводу перспектив иска. Если требования Минпромторга составляют неустойки и штрафы, сумму иска реально снизить, отмечает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.
Советник
«Если ответчик приведет аргументы, подтверждающие, что задержка была вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, это может являться основанием для полного отказа в иске», — указывает он. Таким обстоятельством, по мнению юриста, может выступать, например, блокировка поставок импортных комплектующих.
Никита Королев