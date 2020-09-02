Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
09:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Минпромторг подал в суд на производителя микропроцессоров

Из «Байкала» вытекают субсидии.

Источник: Baikal Electronics

Минпромторг потребовал 500 млн руб. с компании «Байкал Электроникс» из-за просрочки запуска производства отечественных микропроцессоров Baikal-М, на который были выделены государственные субсидии. В компании признают задержку, однако считают сумму иска слишком высокой. Взыскание может существенно затормозить переход российских компаний и госорганов на отечественное «железо», предупреждают эксперты.

Минпромторг в Арбитражном суде Москвы потребовал 500,5 млн руб. с производителя микропроцессоров Baikal АО «Байкал Электроникс», 24 августа суд принял иск к производству, следует из картотеки суда. Как пояснили «Ъ» в пресс-службе Минпромторга, в 2016 году было заключено соглашение о субсидировании создания микропроцессора Baikal-М, но компания нарушила условия договора: первую партию нужно было выпустить в середине 2018 года, однако она появилась только в сентябре 2019 года.

Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов признает, что процессор выпущен с задержкой и претензии чиновников в целом справедливы. Однако сумма иска, по его мнению, несоизмерима ущербу.

«Необходимо учитывать, что таких процессоров ранее в России не существовало и мы создавали инновационный продукт. Каждый этап проекта содержал технологические риски, которые могли сдвинуть сроки выпуска продукции и частично реализовались. Точно оценить эти риски и безошибочно указать сроки заранее было невозможно», — утверждает он.

Общая стоимость разработки микропроцессора оценивается в 2,3 млрд руб., а размер субсидии составил 1,2 млрд руб., вся она была потрачена целевым образом, уточнил господин Евдокимов, добавив, что уже выпущены первые образцы конечных устройств на основе процессора, идет работа по созданию программной экосистемы вокруг него.
Читайте также
СКР закрыл компьютерную сделку

По собственным данным компании, 55% АО «Байкал Электроникс» принадлежат «Т-Нано» (структура «Роснано»), еще 45% у АО «Т-Платформы», которым владеют Всеволод Опанасенко (75%) и ВЭБ. РФ (25%). По данным Kartoteka.ru, «Байкал Электроникс» закончил 2019 год с чистым убытком в размере 97,3 млн руб. при выручке 198,8 млн руб. При этом Всеволода Опанасенко подозревают в особо крупном мошенничестве из-за нарушений при поставке в МВД партии компьютеров на процессорах «Байкал-Т1» (см. «Ъ» от 12 марта).

Сумма претензий действительно серьезная, она превышает годовой объем продаж микропроцессоров Baikal, признает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Удовлетворение иска, по его мнению, может существенно заморозить переход российских компаний и ведомств на отечественное «железо».
Читайте также
Полиция отключается от Windows

«Переход на доверенные программно-аппаратные платформы без Baikal невозможен. Как минимум он будет отброшен на несколько лет назад. Десятки частных компаний разрабатывают оборудование на Baikal, считая, что переход на доверенные системы в России необратим, а поддержка со стороны разработчика процессоров будет обеспечена в том числе за счет гарантий государственных акционеров», — отмечает господин Покровский.

Опрошенные «Ъ» юристы расходятся во мнениях по поводу перспектив иска. Если требования Минпромторга составляют неустойки и штрафы, сумму иска реально снизить, отмечает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.

Если же сумма включает в себя и требование о возврате субсидии, суд с высокой долей вероятности удовлетворит требование о возврате в полном объеме, полагает она.
Читайте также
Полтора миллиарда исчезли в службу

Советник судебно-арбитражной практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Олег Буйко считает, что у производителя есть шанс на победу в суде.

«Если ответчик приведет аргументы, подтверждающие, что задержка была вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, это может являться основанием для полного отказа в иске», — указывает он. Таким обстоятельством, по мнению юриста, может выступать, например, блокировка поставок импортных комплектующих.

Никита Королев

 Суд опасается побега экс-полковника Захарченко: подробности
Путин произвел громкую отставку
США отвергли глобальную инициативу по разработке COVID-вакцины
Звезда «Ворониных» эмоционально отреагировала на смерть Клюева
Кадыров назначил свою дочь первым замминистра культуры Чечни
Стало известно, когда Путин может выступить в ООН
Меркель сочла незаконными санкции США против «Северного потока»
Греция 7 сентября откроет границу для россиян
Автор хита I Like to Move It умер в возрасте 49 лет
Здоровье
Чедвик Боузман и еще 11 звезд, скрывавших смертельные болезни Кто из знаменитостей оставлял свои заболевания в тайне.
Hi-Tech
Как разблокировать аккаунт «ВКонтакте» Что делать, если доступ на собственную страницу закрыт
Авто
Иногда они возвращаются: тест нового Opel Grandland X Марка Opel покинула российский рынок несколько лет назад. И вот теперь она возвращается в нашу страну с новым кроссовером Grandland X
Кино
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки» Ранее зрители вернули звезду в шоу, поддержав флешмоб в сети
Новости партнеров
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Немецкие врачи Навального ранее прославились нужным диагнозом Ющенко
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
Так было – так не будет. Совбез РФ призвал лишить США монополии на интернет
Gnezdo.ru
Дети Пугачёвой и Галкина пошли в 1-ый класс
Подруга Легкоступовой сделала новое заявление
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Младший сын Валерии женился
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь