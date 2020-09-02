В России хотят отменить налог на имущество для ряда семей

Речь идет об отмене налога на имущество для многодетных семей (трое и более детей) до достижения совершеннолетия самым младшим ребенком.
Автор инициативы подчеркивает, что сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры, 50 квадратных метров — для частного дома.
Волынец предполагает, что нововведение может стать дополнительным подспорьем для родителей и поспособствует увеличению числа многодетных семей.
Имущественным налогом облагаются граждане, у которых есть в собственности квартиры, загородные дома, нежилые помещения. Он рассчитывается исходя из стоимости объекта недвижимости.