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10:37 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

В России хотят отменить налог на имущество для ряда семей

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила отменить имущественный налог для ряда семей. Это предложение направлено на рассмотрение в правительство, пишет RT.

Источник: Недвижимость РИА Новости

Речь идет об отмене налога на имущество для многодетных семей (трое и более детей) до достижения совершеннолетия самым младшим ребенком.

Автор инициативы подчеркивает, что сейчас льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры, 50 квадратных метров — для частного дома.

Волынец предполагает, что нововведение может стать дополнительным подспорьем для родителей и поспособствует увеличению числа многодетных семей.

Имущественным налогом облагаются граждане, у которых есть в собственности квартиры, загородные дома, нежилые помещения. Он рассчитывается исходя из стоимости объекта недвижимости.

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