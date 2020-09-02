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13:20 (мск)

Национальная Премия бизнес-коммуникаций продлевает дедлайн приема заявок

Подать работу можно до 16 октября.

Национальная Премия бизнес-коммуникаций — одна из главных наград за эффективные маркетинговые практики. В этом году НПБК в четвертый раз отметит лучших маркетологов, а также бренды, агентства и медиа как на федеральном, так и на региональном уровне.

Номинанты смогут подать заявку вплоть до 16 октября на официальном сайте Премии. К участию принимаются работы, реализованные в период с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года, а также с 1 января 2020 года по 1 августа 2020 года. Имена обладателей наград будут определены Экспертным советом путем проведения двухступенчатого голосования и будут объявлены 1 декабря на церемонии награждения.

По итогам Премии будет сформирован независимый рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик — в 2020 году он будет опубликован в издании РБК. Также участие в НПБК позволит агентствам заработать баллы в рейтингах эффективности коммуникационных и медийных агентств АКАР: проект находится в голубой зоне фестивалей с весом 4 балла в обоих рейтингах.

Конкурсы, доступные для подачи работ:
Бесплатный персональный конкурс «Лучший маркетолог»
12 номинаций, охватывающих большинство отраслей экономики: от FMCG до промышленности

Конкурс «Лучшая маркетинговая кампания»
5 номинаций: от эффективности в бизнесе и коммуникациях до инноваций и технологий

Конкурс «Лучшее использование инструментов»
15 номинаций номинаций: от медиапланирования до programmatic закупок

Обновленные даты:
Прием работ: до 16 октября
Первый этап голосования: 20 октября — 10 ноября
Второй этап голосования: 16 — 20 ноября
Церемония награждения: 1 декабря

Организаторы: АКАР, ADPASS
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Генеральный информационный партнер: Мир 24
Стратегический партнер: Mail.ru Group

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