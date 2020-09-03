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05:24 (мск), источник: Газета.Ру

«Не возвращайтесь»: нью-йоркцы не хотят принимать богачей

Нью-Йорку и другим мегаполисам предсказывают крах, связанный с дистанционной работой, которая сохранилась во многих компаниях даже после отмены режима самоизоляции.

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Источник: Газета.Ру
Состоятельные люди на время карантина поспешили покинуть город и поселились в частных резиденциях. Теперь жители финансового центра без энтузиазма смотрят на их возвращение. Они считают, что город только преобразится в отсутствие богачей: станет доступнее и чище. Ждет ли мегаполисы вторая жизнь, разбиралась «Газета.Ru».

Еще в начале пандемии COVID-19 состоятельные резиденты Нью-Йорка, которые могли себе позволить уехать за город в свои виллы или арендовать дом, чтобы переждать там карантин, покинули мегаполис. Жители близлежащих курортных городов им были не рады, так как считали, что нью-йоркцы привезут инфекцию коронавируса. Теперь пришло время возвращаться, и недовольство высказывают уже сами нью-йоркцы, которые оставались в городе в разгар пандемии и массовых протестов против расовой дискриминации.

Они считают, что богачей, уехавших из города в такой трудный момент, и вовсе не стоит пускать обратно: «Пусть сидят в своих резиденциях», — заявляют они.

Колумнистка британской газеты The Guardian в шутку даже предложила построить стену, чтобы не допустить возвращения нью-йоркцев, которые, по ее словам, «предали город, оставив его в трудный момент».

«То же самое и с другими мегаполисами, из которых сбежали богатые: если ты покидаешь город в час нужды, ты отказываешься от своего права на возвращение», — сказала журналистка Арва Махдави из Нью-Йорка.

По ее мнению, город от этого только преобразится. Во-первых, снизится стоимость арендной платы за жилье. Во-вторых, станет меньше машин и пробок. В-третьих, работающим из дома американцам не придется добираться до офиса, так что жизнь в целом станет проще.
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В американских СМИ уже упоминали, что крупные торговые центры уходят с Манхэттена, так как это становится нерентабельно: нью-йоркцы в большинстве перешли на онлайн-шоппинг.

Ранее СМИ также сообщали, что богатые жители стран, особенно пострадавших от пандемии, даже стали покупать гражданство других государств, где эпидемиологическая ситуация более благоприятная, чтобы в случае чего переселиться туда.

Тем не менее журналистка оспаривает точку зрения о том, что «Нью-Йорк мертв навсегда», как написал в посте на LinkedIn Джеймс Алтачер, бывший менеджер хедж-фонда.

По его мнению, раз богачи уезжают из Нью-Йорка в пригороды и работают оттуда, а крупный бизнес переводит свои офисы и представительства в другие города либо оперирует в удаленном формате, Нью-Йорку как деловой столице мира пришел конец.

Однако Арва Махдави считает, что это лишь одна из волн джентрификации — явления, которым в урбанистике называют переселение платежеспособной городской элиты из центра в пригороды и спальные районы, которые раньше занимали рабочие.

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Консервативно настроенный ведущий американских новостей Грег Келли 29 августа опубликовал в Twitter видео, на котором заметно, как нью-йоркцы стоят в очереди за арендой грузовиков, перевозящих вещи в контейнерах. «Исход из Нью-Йорка, — подписал видео ведущий, подумав, что люди покидают город навсегда. — Катастрофический упадок качества жизни — с людей хватит». Однако Арва Махдави поясняет, что последний уикенд августа — это пик сезона переездов в Нью-Йорке, когда число арендаторов превосходит количество собственников жилья, так что возникает конкуренция за жилплощадь. Причина в том, что 1 сентября большинство договоров аренды истекают и одни жильцы сменяют других. Об этом же пишут и сами нью-йоркцы в комментариях к неудачному твиту.

«Я работаю риэлтором в Нью-Йорке, так вот с начала пандемии количество покупателей собственности только увеличилось, — написала Жанет Д’Элиа в комментариях.

«Его твит стал вирусным не из-за тревоги по поводу “исхода”: пользователи были удивлены тем, что Келли не понял, почему на самом деле люди толпятся перед грузовиками», — отметила Махдави в колонке. Она предлагает тем, кто считает, что Нью-Йорк должен функционировать как их личный парк развлечений, не возвращаться в этот «грязный, дорогой город», ведь работать удаленно можно откуда угодно. При этом журналистка упоминает статьи, которые предсказывали конец городу в том виде, каким он был до пандемии — связано это во многом именно с дистанционной работой, которая делает возможной децентрализацию всех процессов, замкнутых на деловой столице США.

Во время карантина многие люди по всему миру, как американцы, так и россияне, переселялись из столицы в регионы, из городов — на дачи и в деревни.

По мнению журналистки, туристы и экспаты прибывают в такие города, как Нью-Йорк и Лондон, не только ради работы, а прежде всего для того, чтобы познакомиться с местной культурой и местными людьми. «Они приезжают в поисках заразительной энергии, которую можно получить только там, где много разных людей собирается вместе, — уверена журналистка. — Многие из представителей меньшинств остаются в мегаполисах, потому что это единственное место, где мы можем быть самими собой».

Она отмечает, что в Нью-Йорке чувствует себя в безопасности. При этом журналистка не забывает упомянуть, что в городе много мусора. Богатые вернутся, считает она, после того, как остальные разберутся со всеми неурядицами и приведут город в порядок.

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