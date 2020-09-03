Туристы рвутся за границу. Вновь открытые направления пользуются спросом

Но начавшие формировать предложения на базе регулярных рейсов туроператоры опасаются, что путешественников может отпугнуть возросшая стоимость перелета. Турбизнес рассчитывает на увеличение числа рейсов в ОАЭ и появление в списке разрешенных новых направлений, например Доминиканской Республики и Кубы.
Решение российских властей о возобновлении части рейсов в Каир, Дубай и на Мальдивы сразу подстегнуло туристов: по оценкам Level.Travel, число поисковых запросов на туры в Египет всего за несколько часов выросло в пять раз, в ОАЭ и на Мальдивы — в четыре раза.
Рост числа обращений отмечает и представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Хотя, по его словам, запросы пока носят скорее информационный характер: «Утром туристов больше всего волновал Египет, но, когда они поняли, что речь только о регулярных полетах в Каир, ажиотаж спал». В Tez Tour также видят большое число запросов новым направлениям: туристы активно интересуются действующими правилами въезда и мерами безопасности.
По числу выездных зарубежных поездок россиян по итогам прошлого года ОАЭ были на седьмом месте: страну посетили 755,1 тыс. туристов. Египет наравне с Турцией был самым популярным направлением пляжного отдыха вплоть до конца 2015 года, когда авиасообщение со страной было ограничено. Полеты в Каир восстановились только весной 2018 года, туроператоры продавали туры на базе регулярных рейсов, но
Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин пока не считает возобновление рейсов значимым для туристического рынка — говорить о возобновлении массовых поездок не приходится. По его словам, заполняться самолеты будут скорее за счет деловых и личных поездок.
Однако исполнительный директор Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заверила, что открытие авиасообщения даже в таком ограниченном формате рынок воспринял как радостную новость, свидетельствующую о начале восстановления выездного туризма. Она уверена, что туроператоры будут стараться сформировать предложения для путешественников исходя из открывшихся возможностей.
В Tez Tour заявили о готовности компании формировать предложение на базе регулярных перелетов, рассчитывая на высокий спрос, туры в Египет и на Мальдивы уже доступны для бронирования. В компании добавили, что туры в Египет с вылетом в Каир и наземным трансфером до курортов в прошлом году вполне пользовались популярностью.
Справка должна быть подготовлена на английском языке, альтернативным вариантом будет нотариальный перевод.
Собеседник «Ъ» на туристическом рынке уверен, что путешественников не отпугнет необходимость дополнительного тестирования: обязательную проверку на COVID-19 они уже проходят, возвращаясь в Россию из Турции и других стран. Однако он опасается, что заградительной для массовых перелетов на начальном этапе может стать цена перелета, которая резко вырастет на фоне высокого спроса и низкого объема квот. «Стоит помнить и о падении рубля: до закрытия авиасообщения обменный курс IATA (используется для расчета стоимости международных авиабилетов.— “Ъ”) был 69 руб. за €1, сейчас — 88 руб. за €1», — указывает источник.
Источник «Ъ» на туристическом рынке добавляет, что бизнес рассчитывает на расширение полетных программ в ОАЭ и Египет, а также открытие дополнительных стран, в частности Кубы и Доминиканской Республики, которые будут востребованы в зимнем сезоне.
Александра Мерцалова