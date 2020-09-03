21:32 (мск), источник: Известия
Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года
Справедливый курс без учета внешних факторов — 73 руб./$ и 85 руб./€, считают аналитики.
При благоприятном сценарии на ближайшие 3−4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Но, по общему признанию, такой вариант маловероятен — сейчас слишком много факторов неопределенности как в России, так и за ее пределами, которые в любой момент могут сыграть против отечественной денежной единицы.
Если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, прогнозируют эксперты. При этом справедливым значением курса нацвалюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 руб./$ и 85 руб./€.
3 сентября доллар дорожал до 75,85 рубля, евро — до 89,58 рубля. Таким образом, сентябрь продолжает августовский тренд, когда национальная денежная единица испытывала стресс с разных сторон, что привело к высокой волатильности. Хотя курс двигался скачками, рубль только слабел. За последний месяц его стоимость снизилась на 3% к доллару и на 3,4% к евро.
Традиционно на стоимость российской валюты влияют экономические факторы, в первую очередь цена на нефть. В четверг баррель Brent стоил около $44, показывают данные Bloomberg. Хотя это лучше апрельских значений, когда котировки проваливались до $20, до уровня прошлого года — $60−68 за баррель — еще далеко.
Цена способна вновь снизиться к рубежам $40−42 после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе, отметил главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.
Возможность второй волны COVID-19 также оказывает давление на рубль. Последствия пандемии до конца не осознаны, поскольку имеют накопительный эффект, и глобальная экономика только начинает ощущать разрыв логистических цепочек, прокомментировал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Вторая волна может вызвать распродажу на рынке активов развивающихся стран так же, как это происходило в марте, предупредил он.
С другой стороны, нынешняя политика Федеральной резервной системы оказалась на руку развивающимся рынкам, напомнил Марк Гойхман из «ТелеТрейд». Центробанк США дал понять, что еще долго будет держать ставки низкими, а значит, кредиты по всему миру останутся дешевыми. Прямого значения для российской валюты это не имеет, объяснил он, но поддерживает нефтяные цены на достаточно высоком уровне, а также способствует некоторому ослаблению доллара.
Помимо экономических стрессов, рубль оказался во власти политического давления. Именно геополитические волнения и опасения санкций в отношении России сейчас оказывают наибольшее влияние на курс доллара к рублю, отметил старший аналитик БКС Виталий Громадин. Это происходит на фоне противостояния в Белоруссии и обвинительной риторики канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу ситуации с Алексеем Навальным.
Чтобы ввести санкции
Не так страшны сами санкции, как спираль многократных ответных мер и неопределенность, к которой такая ситуация ведет. Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля.
Когда рестрикции вводились
Возрастает вероятность применения «адских санкций», которые обсуждаются конгрессом США с декабря 2019 года, сказал Марк Гойхман из «ТелеТрейд». По его мнению, речь может идти, например, о запрете на вложения в российские ОФЗ для иностранных инвесторов и блокировке корсчетов крупных российских банков в США.
Не стоит также недооценивать роль предстоящих президентских выборов в Америке, которые пройдут 3 ноября, предупредил Илья Запорожский. Победа Джо Байдена и демократов с их антироссийской риторикой будет ударом не только по рублю, но и по рынку США, поскольку у этой партии есть планы увеличить налоги крупных корпораций и лиц с высокими доходами. Падение цен на американские активы потянет за собой и развивающиеся площадки, добавил он.
Рубль находится под давлением, и до нового года ситуация вряд ли изменится, сошлись в прогнозе аналитики.
Вероятность благоприятного сценария тоже остается, хотя она и невелика. Для его реализации необходимо отсутствие новых санкций, восстановление спроса на нефть, повышение нефтяных котировок до $50 за баррель, отсутствие второй волны пандемии и восстановление мировой экономики, отметил Артем Деев из AMarkets. Справедливое значение курса нацвалюты без внешних негативных факторов сейчас составляет 73 рубля для доллара и 85 — для евро.
В отличие от доллара и евро рубль сохраняет положительную доходность, российский бюджет не нуждается в количественном смягчении, а международные резервы на треть превышают общие внешние обязательства, напомнил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
При реализации благоприятного прогноза курс может составить 70−72 руб./$ и 84−85 руб./€.