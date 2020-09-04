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05:24 (мск), источник: Известия

Школьная форма за год подорожала на 22%

За последний год школьная форма выросла в цене на 22%, следует из данных «Платформы ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

Источник: Известия

Средний чек на покупку школьной формы в период с 1 по 29 августа увеличился до 2080 рублей. В аналогичный период 2019 года он был на уровне 1705 рублей.

При этом стоимость полного комплекта школьной формы составляет сейчас около 6,3 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса ОНФ (есть в распоряжении «Известий»). Речь идет не об одной паре, а о полном комплекте (например, для девочки часто нужны две юбки, сарафан, жилетки, блузки и т. д.).

Более 18% родителей (3,7 тыс. человек) в этом году потратили на школьную форму минимум 10 тысяч рублей. Большинство опрошенных — из Магаданской области, Ненецкого АО, ЯНАО, Камчатского края, ХМАО.

Опрос проходил с 14 по 31 августа во всех регионах страны.

59% участников исследования сообщили, что свободны в выборе производителей школьной формы и не испытывают никакого давления со стороны администрации школы или учителей. Тем не менее каждый пятый (20%, более 4 тыс. человек) столкнулся с ситуацией, когда учебное заведение навязывало конкретных производителей.

Схема, в которой школа действует в интересах производителей и поставщиков формы, известна давно, рассказал «Известиям» председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин. По его мнению, стоит наказать несколько таких «коммерсантов» и предать истории огласке, чтобы другие школы опасались повторять этот номер.

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