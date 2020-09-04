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14:23 (мск), источник: Daily Storm

В Америке обрушились фондовые рынки

Apple за один день потеряла 180 миллиардов долларов.

Источник: AP 2020

Американский рынок акций пережил крупнейшее с июня падение. Больше всего пострадала компания Apple: ее котировки снизились на 8%, а потери за день составили 180 миллиардов долларов. Такое падение акций — абсолютный антирекорд в истории американского рынка. Индекс Dow Jones снизился на 2,78%, Standard & Poor’s 500 упал на 3,51%, а Nasdaq потерял 4,96%.

Также рухнули акции других технологических и IT-компаний. Котировки Google снизились на 5%, Tesla — более чем на 9%, Microsoft — на 6,19%, Facebook — на 3,76%, Amazon — на 5,4%.

Причина падения, по мнению The Wall Street Journal, в том, что этот сектор начал активнее всего восстанавливаться после пандемии и их котировки стабильно росли с марта. Однако это «ралли» не могло продолжаться бесконечно. При этом другие секторы показывали весьма скромные результаты. С таким мнением соглашаются и другие эксперты.

«Акции демонстрируют существенное снижение в процентном выражении, в особенности технологический сектор, однако это происходит после недавнего существенного ралли. Техсектор долго не реагировал на фундаментальные факторы», — сообщил телеканалу CNBC эксперт Vital Knowledge Адам Крисафулли.

В результате падение технологических гигантов негативно отразилось на основных показателях. Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки WTI понизилась на 0,12%, до 41,32 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала на 0,73%, до 43,75 доллара за баррель.

Утром 4 сентября индексы Московской биржи и РТС также показали падение. К 10:01 по московскому времени индекс Мосбиржи составил 2912,34 пункта (снижение на 0,7%), индекс РТС — 1217,95 пункта (-0,4%). Наравне с падением американского рынка негативно действуют ожидания введения новых санкций. Стоимость акций «Яндекса» снизилась на 1,9%.

В конце августа международные резервы России уменьшились на 10,5 миллиарда долларов за неделю, закончившуюся 14 августа. Центробанк уточнил, что объем резервов сейчас составляет 590,2 миллиарда долларов. Отмечается, что сокращение резервов случилось «в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара на мировых рынках в указанный период».

В апреле 2020 года аналитики Deutsche Bank заявили, что ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) России могут быть исчерпаны в течение двух лет при стоимости российской нефти марки Urals 15 долларов за баррель. При повышении цены на Urals до 30 долларов средств ФНБ хватит на шесть лет, говорят эксперты.

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