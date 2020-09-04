Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 сентябряПервый выпуск "Что? Где? Когда?", основание Лос-Анджелеса, начало Карибского кризиса и другие события, которые происходили в разные годы 4 сентября
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
16«Курск»: история одной трагедии
14:41 (мск)

Национальный рекламный форум объявляет об открытии экспертного клуба

Первая встреча ведущих игроков рекламного рынка пройдет в сентябре.

Экспертный клуб НРФ — это серия стратегически важных для индустрии мероприятий накануне пятого Национального рекламного форума. На четырех закрытых офлайн-сессиях лидеры рекламного рынка обсудят вопросы развития медиакоммуникационной индустрии и определят вектор дальнейших действий. Мероприятия пройдут в phygital-формате: с возможностью безопасного офлайн-нетворкинга участников НРФ Platinum и одновременным проведением открытых онлайн-трансляций на медийных ресурсах.

Первая встреча клуба состоится в конце сентября и будет посвящена новым продуктам и вызовам медиакоммуникационной отрасли.

Спикеры обсудят:
● Новые потребительские привычки и тенденции изменения поведения общества;
● Готовность индустрии к развитию новых продуктов для удовлетворения потребностей пользователей и стимулирования спроса;
● Потенциальные риски в контексте непрерывных мировых изменений;
● Преобразование экосистемы медиакоммуникационного рынка и новые роли во взаимоотношениях между игроками;
● Опыт, приобретенный во время пандемии, и новые задачи брендов по адаптации к грядущим изменениям.

Организатором мероприятий выступит Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии титульного партнера — холдинга «Газпром-медиа» и генерального research-партнера — исследовательской компании Mediascope.

План мероприятий Экспертного клуба НРФ:
● Сентябрь: Первая встреча клуба «Новые продукты и вызовы медиакоммуникационной отрасли»
● Октябрь: Вторая встреча клуба «Технологическая трансформация отрасли»
● Ноябрь: Третья встреча клуба «Новые правила брендов»
● Февраль: Финальная встреча клуба «Итоги года».

ФСБ заявила о предотвращении массовых убийств в ряде регионов
В Америке обрушились фондовые рынки
Анонсировано выступление Путина в Москве
Спортсменам из США грозит отстранение от Олимпиады
В Беринговом море полностью исчезнет лед
Собянин предупредил об осложнении ситуации с COVID-19 осенью
Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо
Hi-Tech
Раскрыт необычный промокод AliExpress Это нужно всем!
Кино
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли Звезда КВН рассказала об этом в инстаграме
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Дочь Началовой выросла настоящей красавицей Как сейчас выглядит Вера Алдонина
Леди
5 звезд в нелепых черных нарядах Мероприятий по-прежнему до боли мало. Но к счастью, звезды умеют подкинуть нам пищу для язвительных замечаний в адрес их модных (или все же не очень) выходов.
Новости партнеров
Гигантский питон проглотил индонезийку целиком
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Кадыров обратился к Лукашенко: сильные слова всех задели
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь