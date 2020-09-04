14:41 (мск)
Национальный рекламный форум объявляет об открытии экспертного клуба
Первая встреча ведущих игроков рекламного рынка пройдет в сентябре.
Экспертный клуб НРФ — это серия стратегически важных для индустрии мероприятий накануне пятого Национального рекламного форума. На четырех закрытых
Спикеры обсудят:
● Новые потребительские привычки и тенденции изменения поведения общества;
● Готовность индустрии к развитию новых продуктов для удовлетворения потребностей пользователей и стимулирования спроса;
● Потенциальные риски в контексте непрерывных мировых изменений;
● Преобразование экосистемы медиакоммуникационного рынка и новые роли во взаимоотношениях между игроками;
● Опыт, приобретенный во время пандемии, и новые задачи брендов по адаптации к грядущим изменениям.
Организатором мероприятий выступит Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии титульного партнера — холдинга «Газпром-медиа» и генерального
План мероприятий Экспертного клуба НРФ:
● Сентябрь: Первая встреча клуба «Новые продукты и вызовы медиакоммуникационной отрасли»
● Октябрь: Вторая встреча клуба «Технологическая трансформация отрасли»
● Ноябрь: Третья встреча клуба «Новые правила брендов»
● Февраль: Финальная встреча клуба «Итоги года».