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16:49 (мск), источник: Газета.Ру

«Огромный пузырь»: что будет с фондовым рынком США после краха

Фондовый рынок США пережил крупнейшее с июня 2020 года падение.

Источник: AP 2020

Индексы американского фондового рынка и акции отдельных компаний пережили крупнейшее падение с июня этого года — снижение капитализации всего семи крупных компаний оказалось сопоставимо с ВВП Норвегии. Многие аналитики указывали на то, что некоторые ценные бумаги существенно перекуплены, и сформировавшийся пузырь скоро лопнет, что и случилось на деле.

«Газета.Ru» выясняла, ждать ли второй волны падения на биржах США.

Торги четверга на американском фондовом рынке завершились падением после лучшего августовского ралли почти за 30 лет: индекс NASDAQ рухнул почти на 5%, S&P 500 — на 3,52%, а Dow Jones — на 2,79%.

При этом, за день не прозвучало никаких новостей, которые могли бы привести к такому исходу.

Котировки некоторых компаний повели себя еще хуже, чем рынок в среднем: Apple всего за одну торговую сессию подешевела на 7,9%, Tesla — более чем на 9%. В итоге суммарное снижение капитализации семи крупных технологических компаний (Apple, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Netflix и Nvidia) оказалось сопоставимо с ВВП Норвегии: около $400 млрд.

Большинство аналитиков уверено, что такое заметное падение стало ответом на раздувшийся биржевой пузырь на рынке. Начиная с середины марта, когда котировки опустились на дно, американский технологический сектор начал стремительно расти вопреки пандемии и локдаунам, и в целом они до сих пор удерживаются у максимальных значений.

Ценные бумаги той же Amazon с 12 марта подорожали в два раза, даже учитывая вчерашнюю коррекцию: с $1676 до $3368 за единицу. Apple тоже подорожала почти в два раза, а один из главных феноменов последних лет — Tesla — и вовсе прибавила 363%.

Одной из главных причин такого роста стал наплыв непрофессиональных инвесторов, вложившихся в ценные бумаги компаний, которые всегда были «на слуху», отмечает аналитик Tactical Alpha Алек Янг. Проблема в том, что значительная часть оставшихся без работы американцев, получивших денежную помощь от государства, направили эти деньги на фондовый рынок, сформировав тем самым биржевой пузырь.

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Этому во многом поспособствовали те же Apple и Tesla, которые недавно провели сплит своих акций (разделили их на несколько частей, чтобы стоимость единицы упала в несколько раз, но капитализация компаний при этом не изменилась) для удобства мелких инвесторов.

«Например, акции компания Tesla 31 августа прибавили 12,5%, когда компания стала торговаться пост-сплит. Но, как известно, сплит акций не создает дополнительной фундаментальной стоимости, поэтому такой прирост мог справедливо показаться неоправданным», — указывает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексей Корнилов.

В беседе с «Газетой.Ru» директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов согласился с тем, что стремительный рост рынка в основном за счет технологических компаний привел к заметному перегреву, и коррекция была вполне ожидаема.

«С учетом того, что индекс вырос на 17% за полгода, получается 70,5% роста индекса определили 4 компании. За вчерашнюю торговую сессию все эти компании — Apple, Microsoft, Amazon и Facebook — скорректировались», — объяснил эксперт.

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Негативные настроения на американском рынке перекинулись и за океан. В пятницу утром японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, а отдельные компании потеряли более 4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял чуть более 3%.

Пока горячо

Однозначного прогноза по дальнейшему движению американского рынка пока нет. Ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко сказала «Газете.Ru», что сектора информационных технологий и здравоохранения остаются наиболее интересными для инвесторов с точки зрения долгосрочной перспективы.

Но сейчас мультипликаторы по-прежнему смотрятся довольно высокими, из-за чего очередная просадка котировок в технологическом секторе остается вполне вероятной. А это значит, что чисто технически она может потащить за собой и ключевые индексы.

Вадим Меркулов из «Фридом Финанс» считает, что в ближайшее время индекс S&P 500 может просесть еще на 3−4%, и скорее всего это произойдет на следующей неделе. Но в целом, по словам аналитика, коррекция пойдет на пользу рынку и после этого он останется в «боковике» (то есть закрепится на комфортном для всех участников ценовом уровне) или отскочит вверх, а это — станет хорошим поводом для покупки подешевевших акций.

Алексей Корнилов из «Открытие Брокер» привел более позитивный прогноз. Аналитик отметил, что в целом по миру идет постепенное восстановление экономики: это видно по макроэкономической статистике, например — снижающейся безработице.

Позитивных настроений добавляет и приближение к завершению испытания нескольких вакцин от коронавируса.

«Снижение рынка, скорее, будет носить локальный характер. Оно может продлиться еще некоторое время — до тех пор пока стоимость технологического сектора не войдет в более правильное соотношение с другими секторами и экономикой в целом, — подчеркнул Алексей Корнилов.— В долгосрочной перспективе технологический сектор сохраняет свою привлекательность как ключевой игрок в области цифровой трансформации и как фактор роста производительности труда и экономики в целом».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев оказался сдержаннее в плане оценок восстановления экономики. Эксперт считает, что из-за дальнейшего погружения США в рецессию, очевидного и для правительства страны, и для ФРС, отрыв рыночных показателей от фундаментальных факторов несет все большую угрозу для инвесторов.

«Весь фондовый рынок США — огромный пузырь, который рано или поздно схлопнется. Но, вероятнее всего, это произойдет после президентских выборов — раньше этого никто не допустит», — заключил Артем Деев.

Александр Лесных

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