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19:27 (мск), источник: РБК

Розничные банки увеличили продажу долгов коллекторам на 60%

Кредитные организации в апреле—июле передали взыскателям долги на 45 млрд руб., подсчитали аналитики НКР. Эксперты не исключают, что банки пытались снизить давление на капитал и продавали не самые плохие кредиты.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы снизить негативные последствия кризиса и пандемии, розничные банки стали активнее расчищать балансы путем продажи долгов, говорится в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), поступившем в РБК. По оценкам аналитиков, кредитные организации из этой группы в апреле—июле переуступили профессиональным взыскателям кредиты на 45 млрд руб. — это на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты проанализировали оборотные ведомости участников рынка, а конкретно счета, где отражается уступка прав требований по ссудам (сделки цессии). К розничным банкам НКР относит организации, у которых более 50% активов приходится на кредиты физлицам.

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Какие банки активнее всего продавали долги коллекторам

Аналитики НКР выделяют два банка, которые на фоне пандемии существенно нарастили продажу долгов коллекторам: это Тинькофф Банк и Почта Банк. Первый увеличил объем переуступки в 4,8 раза — до 18,9 млрд руб. за апрель—июль. Второй продал долги на 9,9 млрд руб., что примерно в 700 раз больше показателей прошлого года (в апреле—июле 2019 года Почта Банк уступил права требования по кредитам всего на 14 млн руб.).

В числе банков, которые активизировали продажу долгов коллекторам, также оказались ОПТ Банк, Кредит Европа Банк, МТС Банк, Русфинанс Банк, Быстробанк, «Восточный», автокредитная «дочка» Сбербанка Сетелем Банк, а также банк «Русский Стандарт».

Семь из десяти банков, выделенных аналитиками НКР, также вошли в число лидеров по доле просроченной задолженности в кредитном портфеле.

Какие долги уходят коллекторам

Как отмечается в обзоре НКР, участники рынка обычно продают профессиональным взыскателям кредиты, которые уже не способны принести доход. Однако аналитики допускают, что банки могли отойти от этого правила из-за пандемии. «Отдельные банки могли продавать кредиты приемлемого качества для снижения нагрузки на капитал», — говорится в обзоре.

Без продажи долгов качество розничных портфелей могло ухудшиться сильнее, чем сейчас отражает статистика. За апрель—июль доля просроченной задолженности в розничном портфеле банков выросла всего с 10,1 до 10,9%, оценивают в НКР. Объем кредитов физлиц, которые попали под реструктуризацию или кредитные каникулы, в агентстве считают небольшим: это всего 4% от розничного портфеля банков, или 697 млрд руб.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что 90% кредитов, по которым россияне допустили просрочки в начале кризиса, так и остались проблемными. Речь шла о долгах примерно на 11,3 млрд руб.

Банк России также обращал внимание на рост случаев переуступки долгов на раннем этапе возникновения проблем с платежами. Однако регулятор указывал, что продажу долгов коллекторам увеличили микрофинансовые организации (МФО).

Как видят ситуацию сами взыскатели

Из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) следует, что рынок цессии сократился из-за пандемии и кризиса (данные есть у РБК). За январь—май (последняя доступная статистика) банки выставили на продажу кредиты на 67 млрд руб., что на 35% хуже показателей аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: по агентской схеме банки передали в работу коллекторам долги на 253 млрд руб., что на 1,4% выше показателей января—мая 2019 года.

«В период острой фазы эпидемии рынок фиксировал снижение как количества предложений, так и заключенных сделок. На это были объективные причины», — отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, рынок цессии уже начал восстанавливаться, но в банковской отчетности это проявится только в четвертом квартале 2020 года.

«НАПКА в своих оценках исходит из данных открытых тендеров и закрытых сделках в отчетном периоде, а не из данных бухгалтерской отчетности. Это, на наш взгляд, более полно отражает рыночную ситуацию. Очень часто результаты цессионной сделки далеко не сразу отражаются на балансовых счетах, так как сама сделка может быть достаточно протяженной по времени процедурой», — пояснил Мехтиев.

Юлия Кошкина

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