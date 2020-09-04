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20:32 (мск), источник: РИА Новости

Росстат рассказал, какие продукты подорожали сильнее всего

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Апельсины в России в августе подорожали на 14,1%, цены на сахар за прошлый месяц увеличились на 2,8%, говорится в сообщении Росстата.

Источник: AP 2020

«В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так картофель подешевел на 19,6%, помидоры — на 15,6%, лук — на 14,9%, виноград — на 14,6%, яблоки — на 11,9%, огурцы — на 9,7%, капуста белокочанная — на 9,2%, морковь — на 9,1%», — говорится в сообщении.

«Вместе с тем наблюдался рост цен на апельсины — на 14,1%, овощи замороженные — на 0,6%, сухофрукты — на 0,4%», — добавляет статическое ведомство.

В целом цены на овощи и фрукты снизились во всех регионах РФ, кроме Камчатского края (там наблюдался рост на 1,8%).

В 34 субъектах снижение цен составило 9% и более, в том числе в Курской области — 18,4%, в Ярославской — 13,3%.

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Среди других продуктов в августе подешевело пшено (на 1,5%), куриные яйца (на 1%), мороженые кальмары (на 0,7%), мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) и стерилизованное молоко (на 0,6%), мясо кур, говяжья печень, соленая сельдь, гречневая крупа, сухие молочные смеси для детского питания, зефир, пастила, кофе и коньяк (на 0,2%).

«Заметный рост потребительских цен отмечался на сахар-песок — на 2,8%. Подорожание на 3% и более отмечалось в 32 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). Более всего сахар-песок подорожал в Республике Крым и Пермском крае на 7,4% и 6,6% соответственно. Одновременно в 7 субъектах сахар-песок подешевел на 0,1% и более, в том числе в Чукотском автономном округе — на 1,7%», — добавляет статическое ведомство.

Помимо этого, в августе наблюдалось увеличение цен на свинину (на 1,4%), баранину (кроме бескостного мяса, на 1%), рыбные консервы в томатном соусе, национальные сыры и брынзу (на 0,9%), отечественную икру лососевых рыб, овощные консервы, оливковое масло (на 0,8%).

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