Минэкономразвития допустило дефляцию в России в сентябре

«По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит -0,1−0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6−3,7% в годовом выражении», — говорится в обзоре.
Отмечается, что влияние на темпы роста цен будут оказывать высокие показатели урожая, а также динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях постепенного открытия границ.
При этом ускорение в августе годовой инфляции до 3,6% оказалось выше прогнозов Минэкономразвития, отмечается в документе.
Вклад в это внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции, ослабление рубля, которое привело к росту цен на непродовольственные товары с импортной составляющей, подорожание транспортных и гостиничных услуг в условиях пандемии, а также проведение отложенной индексации цен на газ для россиян.
27 августа президент РФ Владимир Путин заявил о прохождении Россией пика экономических проблем из-за пандемии коронавируса.