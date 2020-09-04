Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
2710 дней, которые потрясли Минск
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
4 сентября, источник: Известия

Минэкономразвития допустило дефляцию в России в сентябре

Министерство экономики и социального развития РФ прогнозирует снижение общего уровня цен в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевой инфляции, говорится в опубликованном 4 сентября документе ведомства «Картина инфляции за август 2020 года».

Источник: Reuters

«По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит -0,1−0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6−3,7% в годовом выражении», — говорится в обзоре.

Справка
Зарабатывайте с умом: 10 главных правил инвестирования

Ничего не делать и получать стабильный доход — заманчиво, не так ли? А ведь это возможно, если знать несколько лайфхаков, которые помогут вам правильно вложить деньги. О главных правилах инвестирования читайте в нашем материале.

Отмечается, что влияние на темпы роста цен будут оказывать высокие показатели урожая, а также динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях постепенного открытия границ.

При этом ускорение в августе годовой инфляции до 3,6% оказалось выше прогнозов Минэкономразвития, отмечается в документе.

Вклад в это внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции, ослабление рубля, которое привело к росту цен на непродовольственные товары с импортной составляющей, подорожание транспортных и гостиничных услуг в условиях пандемии, а также проведение отложенной индексации цен на газ для россиян.

27 августа президент РФ Владимир Путин заявил о прохождении Россией пика экономических проблем из-за пандемии коронавируса.

 Барьерная лестница: Россия может открыть границу с Белоруссией в сентябре
Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косово
Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером вместо актрисы
Тихановская обратилась за помощью к ООН
Ураган во Владивостоке уничтожил уникальный стеклянный пляж
«Огромный пузырь»: что будет с фондовым рынком США после краха
Hi-Tech
Раскрыт необычный промокод AliExpress Это нужно всем!
Горячие темы на Авто
Если мы (русские) такие умные, то почему мы такие бедные? 286
ПДД 132
Мнение --(личное ) 132
Окунёмся в историю. Пятница в СССР. 113
Кино
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли Звезда КВН рассказала об этом в инстаграме
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Анжелика очаровала мир. Глянь, какая сейчас: фото
Новости партнеров
Правительство по требованию президента восстанавливает покупку лекарств
Президент России встал на сторону защитников шихана Куштау
Президент России жёстко раскритиковал действия Башкирской содовой компании
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь