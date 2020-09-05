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10:13 (мск), источник: Известия

Названы регионы-лидеры по вакансиям с зарплатами от 100 тысяч рублей

Большинство высокооплачиваемых вакансий находятся не в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах Крайнего Севера, выяснили аналитики сервиса HeadHunter.

Источник: Reuters

Так, там каждая 500-я вакансия предлагает вознаграждение размером более 300 тыс. рублей, 7,2% объявлений — более 100 тыс. рублей.

«На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%. По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2%», — пишет «Российская газета» в субботу, 5 сентября.

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Зарабатывайте с умом: 10 главных правил инвестирования

Ничего не делать и получать стабильный доход — заманчиво, не так ли? А ведь это возможно, если знать несколько лайфхаков, которые помогут вам правильно вложить деньги. О главных правилах инвестирования читайте в нашем материале.

Самый высокий доход имеют представители высшего менеджмента, добытчики сырья, IT-специалисты и строители.

Так, диджитал-маркетолог в Санкт-Петербурге может рассчитывать на зарплату до 250 тыс. рублей, а начальник участка или мастер на железной дороге — 100−300 тыс. рублей.

Технолог мясопереработки во Владивостоке и технолог сырного цеха в Твери смогут зарабатывать от 150 тыс. в месяц, столько же обещают инженеру-экологу в угольном портовом терминале на Чукотке.

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Накануне сообщалось, что в августе самой популярной массовой специальностью в России стала профессия комплектовщика. Самая высокая зарплата у них зафиксирована в Краснодарском крае, где специалист может заработать до 87 тыс. в месяц.

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