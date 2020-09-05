10:13 (мск), источник: Известия
Названы регионы-лидеры по вакансиям с зарплатами от 100 тысяч рублей
Большинство высокооплачиваемых вакансий находятся не в Москве и
Так, там каждая 500-я вакансия предлагает вознаграждение размером более 300 тыс. рублей, 7,2% объявлений — более 100 тыс. рублей.
«На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%. По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2%», — пишет «Российская газета» в субботу, 5 сентября.
Самый высокий доход имеют представители высшего менеджмента, добытчики сырья,
Так,
Технолог мясопереработки во Владивостоке и технолог сырного цеха в Твери смогут зарабатывать от 150 тыс. в месяц, столько же обещают
Накануне сообщалось, что в августе самой популярной массовой специальностью в России стала профессия комплектовщика. Самая высокая зарплата у них зафиксирована в Краснодарском крае, где специалист может заработать до 87 тыс. в месяц.