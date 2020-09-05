Немецкий бизнес оценил последствия отказа от «Северного потока — 2»

Он подчеркнул, что отказ от завершения проекта обернется потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии.
При этом Хермес усомнился, что соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом. Это, как считает политик, будет означать, что любой бизнес-проект можно приостановить «в зависимости от политической конъюнктуры».
Глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер, в свою очередь, заявил, что приостановка строительства «Северного потока — 2» будет «стоить больших денег».
В случае остановки строительства придется списать вложения в размере восьми миллиардов евро.
Кроме того, потребители газа должны будут оплатить расходы в размере четырех миллиардов евро на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться.
Келер заключил, что это также приведет к заметному росту цен на газ в Евросоюзе из-за сокращения поставок.
В среду правительство Германии объявило, что по оценке специалистов спецлаборатории бундесвера, блогера Алексея Навального якобы отравили веществом «Новичок». На этом фоне ряд немецких политиков призвал приостановить или вовсе завершить проект «Северный поток — 2». В то же время есть и противники этого подхода.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы «Северного потока — 2» и дела Навального должны рассматриваться отдельно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», а у России, как подчеркнули в Кремле, нет таких данных. В МИД, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был «проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ», при этом «никакой субстантивной фактуры послу не передавалось». Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее подтвердила, что «российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу — ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной» в среду.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.