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17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предрекли подорожание ОСАГО

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин предрек, что ОСАГО подорожает для большинства водителей после введения новых правил, согласно которым для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10 процентов вверх и вниз и будет находиться в пределах от 2471 до 5436 рублей. Об этом он рассказал в субботу, 5 сентября, в беседе с «360».

Источник: Reuters

По словам Субботина, страховые компании не являются благотворительными, а хотят извлекать прибыль из своей деятельности. «Для этого, собственно, и делают такое дифференцирование, чтобы при общем подсчете прибыль выросла. То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов», — объяснил эксперт.

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Он также рассказал о проблемах организации дорожного движения, из-за которых в стране невозможно ездить на своем автомобиле и не нарушать правила.

«Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти», — заключил Субботин.

Ранее 5 сентября стало известно, что в России вступили в силу расширяющие тарифный коридор ОСАГО новые правила, согласно которым для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10 процентов вверх и вниз и будет находиться в пределах от 2471 до 5436 рублей.

Соответствующее указание Банка России дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, которые вступили в силу 24 августа.

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