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09:25 (мск), источник: Известия

У 15 тысяч россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок. По информации Банка России, к этому моменту граждане оформили всего 370 тыс. запросов на отсрочку платежей.

Источник: Известия

— У граждан есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих право на льготу. Закон предусматривает еще месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок. Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись, — пояснили «Известиям» в Банке России.

Если гражданин вовремя не предоставил документы, то банк вправе единоразово потребовать от него выплаты всех пропущенных начислений. Также клиенту грозят пени и ухудшение кредитной истории.

Количество удовлетворенных требований по состоянию на 26 августа составило 205,1 тыс. по договорам на общую сумму свыше 81 млрд рублей. Это 57,9% от всех рассмотренных в рамках 106‑ФЗ, говорится в документах Центробанка. Оставшиеся 40% запросов еще остаются в «зоне риска»: граждане могут не успеть вовремя подтвердить свое право на приостановку выплат по кредиту.

Закон о кредитных каникулах был принят 3 апреля. Россияне, доход которых сократился более чем на 30%, имеют право отсрочить выплаты на полгода без начисления санкций.

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