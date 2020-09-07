У 15 тысяч россиян аннулировали кредитные каникулы

— У граждан есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих право на льготу. Закон предусматривает еще месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок. Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись, — пояснили «Известиям» в Банке России.
Если гражданин вовремя не предоставил документы, то банк вправе единоразово потребовать от него выплаты всех пропущенных начислений. Также клиенту грозят пени и ухудшение кредитной истории.
Количество удовлетворенных требований по состоянию на 26 августа составило 205,1 тыс. по договорам на общую сумму свыше 81 млрд рублей. Это 57,9% от всех рассмотренных в рамках 106‑ФЗ, говорится в документах Центробанка. Оставшиеся 40% запросов еще остаются в «зоне риска»: граждане могут не успеть вовремя подтвердить свое право на приостановку выплат по кредиту.
Закон о кредитных каникулах был принят 3 апреля. Россияне, доход которых сократился более чем на 30%, имеют право отсрочить выплаты на полгода без начисления санкций.