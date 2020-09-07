Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса в $35 трлн

Общий ущерб глобальной экономике до 2025 года может достигнуть $35 трлн, оценил профессор экономики Австралийского национального университета Уорвик Маккиббин. «Придется вакцинировать достаточно много людей, прежде чем экономические издержки начнут снижаться», — отметил он. На то, чтобы сделать вакцину широко доступной в мире, потребуется еще много времени, предупреждает Маккиббин.
Причин для опасений с точки зрения экономики в этом году много, отмечает агентство. Зима в северном полушарии может спровоцировать еще одну волну вируса, пока вакцина не готова.
Господдержка работников и моратории банков на платежи по займам постепенно истекают. Напряжение между США и Китаем может усилиться к выборам президента в ноябре, что также может негативно сказаться на настроениях бизнеса.
«Мы прошли пик восстановления. С этого момента импульс будет немного сокращаться», — считает советник по мировой экономике инвестиционной компании Pacific Investment Management Йоахим Фельс.
Среди вызывающих беспокойство факторов Bloomberg выделяет, в частности, то, что в Китае потребители
«Статистика показывает быстрое восстановление во втором квартале, и более медленное в третьем: экономическая активность
Позитивные признаки действительно есть: правительства направили порядка $20 трлн налоговой и денежной поддержки и могут отчитаться об успехах, признает Bloomberg. В США безработица резко упала в августе, а рынок недвижимости вырос.
Постепенное восстановление китайской экономики «оптимисты называют руководством, по которому движется остальной мир», промышленность Германии тоже показывает хорошие цифры.
«В плане фондового рынка нам нужно смотреть дальше того, что произошло на прошлой неделе (падение рынков 3 сентября. — прим.Forbes). И долгосрочная перспектива не выглядит сейчас хорошо в плане поддержки потребления, а значит и с точки зрений инвестиции бизнеса и роста американской экономики в целом», — полагает главный мировой экономист Citigroup Кэтрин Манн.
Ринат Таиров