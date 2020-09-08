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03:53 (мск), источник: Известия

Состояние делового климата в августе улучшилось

С момента начала пандемии коронавируса состояние делового климата в России улучшилось. Об этом говорится в опросе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Так, в прошлом месяце сводный индекс РСПП составил 44,3 пункта. В апреле он опускался до 34,6 пункта.

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Выздоровело843 277+2 328
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Скончалось890 971+9 646
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Источник: Известия

За прошедший месяц почти все компоненты индекса показали рост. В частности, увеличились значения индикаторов рынка производимой продукции, спроса в отрасли, цены продаж, уровня конкуренции и B2B-сегмента (бизнес для бизнеса).

Проседание отмечено по показателям «складские запасы» и «цены закупок». Последний индикатор скатился до 21,1 пункта, что связано с оценками более половины респондентов, заявивших об ускорении инфляции, говорится в исследовании.

«Пандемия COVID-19 и связанный с ним кризис сильно изменили состояние делового климата в стране. Пока до конца не ясно, насколько устойчивыми окажутся планы российского бизнеса на будущее, изменится ли глубина прогнозов и сроки инвестпроектов. Но если по итогам I квартала 30,4% предпринимателей заявили, что будут сокращать объем инвестиций, то по завершении второго оценки стали более взвешенными, и только 12% компаний поделились такими планами. Также дополнительные основания для оптимизма дают реализованные государством стимулы для инвестиционной активности бизнеса», — пояснили «Известиям» в РСПП.

Однако 38,4% предпринимателей отмечают ухудшение финансового положения своих компаний, что лишь на 3 п.п. меньше июльского значения. При этом больше половины (54,7%) респондентов ответили, что материальное состояние их предприятий не изменилось, и только 6,9% бизнесменов положительно оценили благосостояние собственной фирмы. В целом значение этого индикатора составило 31,7, прибавив за месяц 1,3 пункта.

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