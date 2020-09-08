Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 сентябряНачало строительства Казанского собора, День Бородинского сражения, начало блокады Ленинграда и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
10Жаркий день: Ростовская область борется с огнем
05:28 (мск), источник: Известия

Создание единой дальневосточной авиакомпании оказалось под угрозой срыва

Власти субъектов Дальнего Востока намерены создать альянс региональных авиакомпаний с сохранением их юридической независимости, рассказали «Известиям» в правительствах Хабаровского края и Сахалинской области. В регионах считают конструкцию более целесообразной, чем появление единой авиакомпании на базе сахалинской «Авроры».

Источник: Известия

«По организационно-правовой форме на первом этапе решено создать наблюдательный совет, в который войдут представители от каждого субъекта и собственники авиакомпаний», — рассказали в Минтрансе Хабаровского края по итогам совещания, прошедшего 3 сентября.

В нем приняли участие руководители транспортных ведомств ДФО, авиакомпаний «Якутия», «Аврора» (базируется в Южно-Сахалинске), «Полярные авиалинии» (Якутск), «Хабаровские авиалинии», «Сибирская легкая авиация» (Магадан) и ПАО НПК «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит «Ростеху»).

Читайте также
Потери «Аэрофлота» от COVID оказались в разы меньше запрошенной госпомощи

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 11 декабря 2019 года поручил кабмину сформировать предложения по созданию на Дальнем Востоке авиакомпании, эксплуатирующей суда российского производства. Еще в июле этого года вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что объединение авиакомпаний будет происходить на базе «Авроры».

Инициатива создания альянса принадлежит правительству Республики Якутия, которое в конце августа направило в Минтранс письмо с критикой юридического слияния перевозчиков (есть у «Известий»). В письме говорится, что у авиакомпаний альянса будет единая тарифная политика, они будут формировать консолидированный заказ на воздушные суда российского производства.

В среду, 9 сентября, в Минтрансе пройдет совещание при участии глав Якутии, Сахалинской области и министра транспорта Евгения Дитриха.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Птица дальнего полета: создание единой авиакомпании ДФО под угрозой срыва
Контроль под градусом: пьянство родителей приводит к трагедиям с детьми
Страны НАТО проведут учебную операцию на Крайнем Севере
Коронавирусом в Турции заразились 12 туристов из России
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID
Трамп высказался в поддержку закрытия «Северного потока-2»
Виски, который британцу дарили 28 лет, позволит ему купить дом
Едем в Хургаду. Сколько стоит отдохнуть в Египте и Эмиратах
Француз взорвал дом, пытаясь убить муху
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Hi-Tech
Появилась «текстовая бомба» для WhatsApp. Одно сообщение ломает мессенджер Будьте осторожны
Горячие темы на Авто
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 294
Субботняя, размыслительная тема. 97
Охлаждающая жидкость попала в организм? 91
Про терпеливых. 78
Кино
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Кто на что и как учился? 165
Посоветуйте женские красивые имена на ваш вкус 113
Имя для мальчика 113
Сын единственный мальчик в классе 103
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь