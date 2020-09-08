Создание единой дальневосточной авиакомпании оказалось под угрозой срыва

«По организационно-правовой форме на первом этапе решено создать наблюдательный совет, в который войдут представители от каждого субъекта и собственники авиакомпаний», — рассказали в Минтрансе Хабаровского края по итогам совещания, прошедшего 3 сентября.
В нем приняли участие руководители транспортных ведомств ДФО, авиакомпаний «Якутия», «Аврора» (базируется в Южно-Сахалинске), «Полярные авиалинии» (Якутск), «Хабаровские авиалинии», «Сибирская легкая авиация» (Магадан) и ПАО НПК «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая принадлежит «Ростеху»).
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 11 декабря 2019 года поручил кабмину сформировать предложения по созданию на Дальнем Востоке авиакомпании, эксплуатирующей суда российского производства. Еще в июле этого года вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что объединение авиакомпаний будет происходить на базе «Авроры».
Инициатива создания альянса принадлежит правительству Республики Якутия, которое в конце августа направило в Минтранс письмо с критикой юридического слияния перевозчиков (есть у «Известий»). В письме говорится, что у авиакомпаний альянса будет единая тарифная политика, они будут формировать консолидированный заказ на воздушные суда российского производства.
В среду, 9 сентября, в Минтрансе пройдет совещание при участии глав Якутии, Сахалинской области и министра транспорта Евгения Дитриха.