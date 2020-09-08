12:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Парикмахерские не пережили пандемию
К сентябрю в России так и не открылось более 10% салонов красоты.
Новые правила работы салонов красоты и парикмахерских во время пандемии привели к сокращению количества таких заведений по всей России на 11%, подсчитали в «Эвоторе». При этом показатели выручки в августе практически вернулись к прошлогодним — в среднем падение составило лишь 2%, а средний чек в отрасли вырос на 12%. С приведенными данными согласны не все участники рынка: некоторые из них фиксируют падение продаж как минимум на 20%, а восстановление к докризисным показателям ожидают не раньше весны 2021 года.
После снятия ограничительных мер, введенных
В ряде регионов за тот же период объем выручки, наоборот, вырос: в Подмосковье — на 16%, Самарской области — на 11%, Новосибирской области — на 7%, Ростовской области — на 4%, в Ленинградской области — на 3%. Выручка московских салонов красоты осталась на уровне прошлогодних показателей, приводит данные «Эвотор». В Свердловской области год к году падение составило 1% в деньгах, в Краснодарском крае — 8%, в
На выручку индустрии красоты
по-прежнемувлияет отложенный спрос. Но в августе проявились и новые факторы роста трат на бьюти-товарыи услуги: сотрудники начали возвращаться в офисы, а студенты и школьники готовились к началу учебного года.
В салонах сети «Персона» снижение выручки в августе год к году составило 20%, рассказывает ее владелец Игорь Стоянов. В целом, отмечает он, падение выручки по индустрии могло достичь 30%. Стоянов менее оптимистичен и по количеству салонов, которые так и не пережили кризис: после снятия ограничений в стране, по его данным, так и не открылось около 15% заведений.
Основательница сети маникюрных салонов 4Hands Татьяна Шутова наблюдает восстановление оборота до докризисных показателей в московских точках и в Сочи, куда многие отправились в отпуск. «В октябре и ноябре мы ожидаем падение оборотов, так как для участников рынка закончатся налоговые каникулы и придется гасить отсроченные платежи. Возвращения к докризисным показателям мы рассчитываем достичь не раньше весны 2021 года», — прогнозирует Стоянов.
Аналитики «Эвотора» фиксируют в салонах красоты и рост среднего чека год к году — в среднем на 12%, до 1,7 тыс. руб.
Средний чек вырос и в заведениях Шутовой. Андрей Романенко объясняет это не только ростом цен, но и перераспределением спроса — траты на услуги салонов красоты россияне могли компенсировать экономией на занятиях в
Однако количество работающих заведений в стране снизилось менее чем на четверть. С другой стороны, в России год к году выросли обороты в клиниках эстетической медицины — на 4%, аналитики объясняют это отложенным спросом.
Анализ основан на данных более 650 тыс.
Никита Щуренков