Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
20Как тушат лесные пожары в России
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
14:49 (мск), источник: РБК

Россия и Кипр договорились повысить налоги на вывод капитала

Базовая ставка налога на дивиденды и проценты повышается до 15%, изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Источник: РИА "Новости"

Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. В соответствии с этим документом базовая ставка налога на дивиденды и проценты повышается до 15%.

Читайте также
Кремль: информация о кипрских «золотых паспортах» у россиян нуждается в проверке

Документ подписали замминистра финансов Алексей Сазонов и министр финансов Кипра Константинос Петридис, сообщает Минфин. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

До сих пор налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно было снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Новый протокол также предусматривает возможность льготного обложения доходов в виде дивидендов и процентов по ставке не более 5%. На такую льготу имеют право:

  • институциональные инвестиции;
  • публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, владеющие в течение года не менее 15% капитала компании, выплачивающей доход.

Кроме того, новые правила не затронут доходы в виде процентов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым иностранными банками.

3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром, потому что страна не согласилась на предложенное Минфином повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну до 15%. Через неделю на новых переговорах Никосия согласилась на условия Москвы.

В Минфине также сообщили, что продолжают работу по внесению поправок в налоговые соглашения с другими странами, в том числе Нидерландами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Суд огласил приговор Михаилу Ефремову
Самолет «Победы» экстренно сел в Красноярске
Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду
СМИ: Колесникова порвала паспорт, чтобы остаться в Белоруссии
В Австрии арестовали принца Эрнста Августа V Ганноверского
Эксперт пояснила, почему мошенники звонят и молчат в трубку
Слияние озер в Кении угрожает жизни сотен живых существ (фото)
Путин поручил наладить контроль вырубки леса для развития БАМа
Здоровье
Врачи удалили шестикилограммовый ком волос из желудка девушки Дело происходило в Индии.
Hi-Tech
Посмотрите, как умирает военное наследие СССР Посмотрите на разваливающиеся останки смертоносного оружия
Горячие темы на Авто
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 299
Субботняя, размыслительная тема. 97
Флудилка 94
Охлаждающая жидкость попала в организм? 91
Кино
Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову Российский актер ушел из жизни в возрасте 64 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Помните её? А вот как она выглядит сейчас. Фото
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Леди
Бюджетные вещи, которые не дадут грустить осенью (фото и цены) Находки с AliExpress, которые сделают осень яркой и счастливой.
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь