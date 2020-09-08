14:49 (мск), источник: РБК
Россия и Кипр договорились повысить налоги на вывод капитала
Базовая ставка налога на дивиденды и проценты повышается до 15%, изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. В соответствии с этим документом базовая ставка налога на дивиденды и проценты повышается до 15%.
Документ подписали замминистра финансов Алексей Сазонов и министр финансов Кипра Константинос Петридис, сообщает Минфин. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.
До сих пор налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно было снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Новый протокол также предусматривает возможность льготного обложения доходов в виде дивидендов и процентов по ставке не более 5%. На такую льготу имеют право:
Кроме того, новые правила не затронут доходы в виде процентов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым иностранными банками.
3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром, потому что страна не согласилась на предложенное Минфином повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну до 15%. Через неделю на новых переговорах Никосия согласилась на условия Москвы.
В Минфине также сообщили, что продолжают работу по внесению поправок в налоговые соглашения с другими странами, в том числе Нидерландами.