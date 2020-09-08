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16:45 (мск), источник: Секрет Фирмы

Проблемы российских банков оценили в 11 трлн рублей. Это половина российского бюджета

Аналитики агентства S&P оценили объём проблемных активов российских банков почти в 11 трлн рублей. Это половина российского бюджета, который составляет 21,9 трлн рублей.

Источник: Reuters

На 1 августа кредитный портфель банков составил 72,845 трлн рублей. К концу года 12−15% из них составят проблемные займы, прогнозирует S&P. В деньгах это 10,9 трлн рублей — столько Россия за три года тратит на медицину.

В лучшем случае прибыль банков упадёт до нуля. В ближайший год в России могут закрыться 36 кредитных организаций, говорили в августе аналитики агентства «Эксперт РА».

Усугубляет ситуацию рост долгов бизнеса перед банками — за июль предприниматели просрочили выплаты по кредитам на 271 млрд рублей. К августу из 36,8 трлн рублей корпоративных кредитов просроченными оказались 3 трлн рублей.

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан ранее предсказывал кризис неплатежей во второй половине 2020 года. Возможная вторая волна коронавируса вызовет новые сокращения спроса, говорил эксперт.

Анатолий Круглов

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