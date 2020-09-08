Цена нефти Brent упала ниже $41 впервые с конца июня

В ходе торгов 8 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов марки Brent упала на 4,7%, до $40,30 за баррель. Впервые с 30 июня цена этого сорта нефти опустилась ниже уровня в $41 за баррель. Нефть WTI в ходе торгов дешевела на 6,29%, до $37,27 за баррель.
В понедельник цены на Brent снизились после того, как саудовская государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco объявила о понижении официальных отпускных цен на нефть марки Arab Light с поставкой в октябре для покупателей из всех регионов, отмечает Reuters. Для азиатского региона, крупнейшего рынка компании, цена была снижена на $1,40 за баррель.
Продолжившийся во вторник обвал нефтяных цен агентство связывает с опасениями инвесторов, что рост числа случаев заражения коронавирусом в США может привести к снижению спроса на топливо.
По словам руководителя отдела исследований рынка сырьевых товаров в National Australia Bank Лахлана Шо, этот фактор в сочетании с выходом из летнего пикового сезона вождения в США заставил инвесторов переключить внимание на вопрос, достаточно ли сильно восстанавливается спрос.
«Очевидно, в этом есть некоторые сомнения, как показало решение Aramco насчет цен», — добавил эксперт. Он уточнил, что на рынки также влияет предстоящий сезон технического обслуживания американских нефтеперерабатывающих заводов, который может снизить спрос на нефть на 1,5−2 млн баррелей в сутки. «Снижение цен продолжается сегодня. Мы считаем, что это в первую очередь связано с опасениями по поводу спроса», — заявил агентству аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг.