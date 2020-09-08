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19:32 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россию похвалили за готовность к кризису

Эксперты похвалили Россию за то, что она показала более высокую готовность к кризису, чем другие страны — в том числе и развивающиеся. Итоги опроса аналитиков опубликовал Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

Они отметили, что Россия вошла в кризис с низкими инфляцией и безработицей, обширными финансовыми запасами и устойчивым банковским сектором. Если обстановка в мире останется стабильной, то прогнозы аналитиков по экономике России в 2020 году будут улучшатся, заявила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Сохранить стабильность России помогли санкции, введённые в 2014 году после вхождения Крыма в состав страны, считает заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова. Она отметила, что из-за ограничений Россия оказалась менее зависима от внешних потоков капитала, чем другие страны. Доля самых пострадавших секторов экономики — малого бизнеса и сферы услуг — в России невелика, и это смягчило удар кризиса.

По прогнозу Bloomberg, в 2020 году ВВП России сократится на 4,8% — меньше, чем власти предсказывали в начале пандемии коронавируса. «Ренессанс Капитал» даёт ещё более позитивную оценку — падение на 3,3% и рост на 3,8% уже в 2021 году.

Инфляция в 2020 году составит 3,7−4,2%, а ВВП упадёт на 4,5−5,5%, следует из актуального прогноза Центробанка России. Уже в следующем году ожидается рост экономики на 3,5−4,5%.

В свою очередь, рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало укрепление рубля к доллару в 2021 и 2022 годах. Эксперты предполагают, что в 2021 году доллар будет стоить 70 рублей, в 2022-м — 69 рублей. Fitch также улучшил прогноз по ВВП России — с 5,8% до 4,9% в 2020 году.

Анатолий Круглов

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