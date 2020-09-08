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18:58 (мск), источник: РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Для малоимущих работающих граждан можно было бы ввести вычет НДФЛ или полную компенсацию налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Государство и так направило деньги на прямые выплаты гражданам, ответил глава Минфина Антон Силуанов.

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Источник: РИА "Новости"

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести для малоимущих семей вычет НФДЛ или даже отрицательный налог (компенсацию). Об этом он заявил во время дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ).

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Костин напомнил, что в 2019 году он также выдвигал предложение отменить НДФЛ для малоимущих семей, но признал, что «тема не нашла поддержки». По его словам, в ВТБ предложение трансформировали в идею «вычета платежей НДФЛ вплоть до отрицательного» по примеру западных стран.

Меру можно распространить на малоимущие семьи, семьи с большим количеством детей или в принципе с детьми, перечислил банкир: «Но именно людей работающих и с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего. Но если ты выходишь [на работу], у тебя дети, это, наверное, ведет к повышению издержек и это можно было бы компенсировать даже за счет отрицательного НДФЛ».

Он сравнил такое стимулирование с выплатами 5 тыс. руб. и 10 тыс. руб. на ребенка, которые государством производились в начале пандемии, но «на более регулярной основе».

Это меры стимулирования экономики, которые вывели бы нас на 3−4% роста ВВП в год, потому что эти [текущие] темпы роста не могут нас устраивать сегодня.
Андрей Костин

Он напомнил, что президент Владимир Путин в национальных проектах поставил задачу «улучшать жизнь населения и снижать безработицу». «Если мы будем экономить сейчас везде и не развиваться быстро, мы эти задачи не решим», — заключил он.

После слов Костина участвовавший в дискуссии мэр Москвы Сергей Собянин спросил, не планирует ли глава ВТБ возглавить «партию социального роста» на выборах в Госдуму в следующем году. «Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира», — ответил Костин. На это Собянин заметил: «Что-то не похоже».

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Глава Минфина Антон Силуанов, также участвовавший в форуме, сказал, что предложение Костина «казалось бы очень позитивное», но власти уже «увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направили на помощь нуждающимся в государственной помощи детям на лекарственное обеспечение в первую очередь». «Мы считаем, что это социально-справедливый проект», — сказал он.

Идея Костина освободить получателей низких зарплат от налогов, высказанная в 2019 году, также прозвучала на Московском финансовом форуме. Силуанов тогда заявил, что в случае снижения цен на нефть и ухудшения ситуации в мировой экономике такие решения придется «отыгрывать назад, опять налоги повышать». Позднее Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра, сказал, что часть граждан в случае подобного развития событий могут возразить: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать». Идея прорабатывалась правительством, но с ее реализацией были сложности, признавал Медведев.

В апреле, во время пандемии и режима самоизоляции, Костин отметил, что для освобождения малоимущих от НДФЛ сейчас не время. «Человек, который сегодня работает на предприятии и получает приличную зарплату, может оказаться в ситуации, когда предприятие перестанет работать и он вообще останется без средств к существованию», — говорил глава ВТБ в интервью РБК.

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