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20:35 (мск), источник: РБК

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода

Медведев предложил обсудить идею введения базового дохода — выплаты гражданам от государства вне зависимости от их дохода.

Источник: Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода. Об этом он заявил во время партийного онлайн-совещания, трансляция велась на сайте ЕР.

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил Медведев.

Он отметил, что подобные модели уже есть в некоторых странах.

Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа.
Дмитрий Медведев

Он предложил своим коллегам по партии обсудить эту идею с членами правительства и профсоюзами.

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РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минфина.

Безусловный базовый доход — регулярная выплата определенной суммы денег каждому гражданину со стороны государства. Ее выдают вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы. Безусловный базовый доход в размере €780 уже выплачивается в Италии. Его могут получить граждане, которые по своим доходам находится ниже уровня абсолютной бедности. В Бразилии программа предназначена только для бедных семей, и дети при этом обязаны посещать школу, в Индии — для фермеров. Эксперименты по введению базового дохода также проводили Финляндия и Канада.

Накануне, 7 сентября, ввести в России базовый доход для безработных предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС. Он отметил, что во время острой фазы пандемии коронавируса размер пособий по безработице увеличили до прожиточного минимума, но этого оказалось недостаточно.

Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам, все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни.
Андрей Кутепов

Он предложил начать программу в 2020 году и продолжить ее до 2025-го. По задумке Кутепова, первоначальные расходы на ее реализацию может покрыть Фонд национального благосостояния.

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