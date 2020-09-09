10:15 (мск), источник: Известия
Взяли под козырек: новые СанПиНы могут «выжить» аптеки из домов
Роспотребнадзор предложил изменить правила доставки лекарств грузовым транспортом.
Новые СанПиНы, разработанные Роспотребнадзором, могут «изгнать» аптеки из жилых домов. Служба предложила ввести требование, согласно которому точка, куда товар доставляется грузовым транспортом, обязана иметь специальную площадку, оборудованную козырьком и навесом. Причем организовать ее под окнами квартир по законодательству нельзя. Минэкономразвития сочло это требование избыточным, сказано в отзыве ведомства (документ есть у «Известий»). По мнению Минэка, неясно, придется ли в случае вступления в силу новых СанПиНов закрыть уже работающие аптеки в жилых домах. Риск такого развития событий велик, говорят эксперты, так как большинство аптек используют грузовую доставку. Изменения могут спровоцировать рост цен на лекарства.
Роспотребнадзор предложил ввести новое правило для аптек: если точка пользуется грузовым транспортом для доставки товаров, ей следует организовать специальную
Минэкономразвития уже подготовило заключение на предложенный СанПиН, его направили в Роспотребнадзор 12 августа (есть у «Известий»). Новое требование к аптечным организациям ведомство сочло избыточным. Оно указало, ссылаясь на мнения участников публичных консультаций, которые были проведены Минэком, что значительное количество действующих аптек расположены именно в жилых домах.
— То есть если такая [разгрузочно-погрузочная] площадка и есть, то ей нельзя воспользоваться в случае размещения аптечной организации в помещении жилого дома. А если ее нет, это нарушение требования проекта санитарных правил, — подчеркивается в отзыве Минэкономразвития.
В итоге остается неясным, значит ли это, что аптеки в жилых помещениях должны прекратить свою деятельность, задается вопросом Минэк. Тем более что сейчас до конца непонятно, сколько аптек в стране соответствуют выдвинутым Роспотребнадзором требованиям: министерство обратило внимание на то, что служба не провела анализ последствий нового регулирования.
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В Роспотребнадзоре отметили, что чаще всего граждане жалуются регулятору именно на нарушения условий проживания
Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина сказала «Известиям», что норма действующего СанПиНа (относительно условий проживания в жилых зданиях) обычно не применяется к аптекам, хотя в некоторых субъектах власти могут обратить внимание на это предписание.
При этом магазины, расположенные в жилых домах, обязаны разгружать товары лишь с торца здания. Делать это можно лишь в определенное время, ночью действует запрет (с 23:00 до 7:00). Об этом сказано в действующих
— Мы уже направили свой негативный отзыв в адрес Роспотребнадзора, указав, что многие нормы (проекта нового СанПиНа. — «Известия») сложно выполнить, — отметила она. — За редким исключением дистрибуторы доставляют в аптеки препараты на грузовом транспорте. А если мы говорим об организации
Если количество организаций сократится, конкуренция на этом рынке тоже может снизиться, а значит, аптекам будет легче увеличивать стоимость медикаментов.
Эксперт напомнила, что сейчас девелоперы при застройке, как правило, выделяют первые этажи жилых домов именно под торговые организации — магазины и аптеки. То есть количество помещений вне жилых комплексов в перспективе будет только сокращаться. Тем более что в многоквартирных домах открыть аптеку подчас дешевле, чем организовать ее в торговом центре. По словам Елены Неволиной, Роспотребнадзор в новом документе требует также наличия в торговой точке центрального водоснабжения и отопления. Это автоматически парализует работу организаций в сельской местности, где такие условия просто невозможно организовать, сказала она.
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Как писали «Известия», это уже не первый скандал