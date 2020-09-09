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10:15 (мск), источник: Известия

Взяли под козырек: новые СанПиНы могут «выжить» аптеки из домов

Роспотребнадзор предложил изменить правила доставки лекарств грузовым транспортом.

Источник: Известия

Новые СанПиНы, разработанные Роспотребнадзором, могут «изгнать» аптеки из жилых домов. Служба предложила ввести требование, согласно которому точка, куда товар доставляется грузовым транспортом, обязана иметь специальную площадку, оборудованную козырьком и навесом. Причем организовать ее под окнами квартир по законодательству нельзя. Минэкономразвития сочло это требование избыточным, сказано в отзыве ведомства (документ есть у «Известий»). По мнению Минэка, неясно, придется ли в случае вступления в силу новых СанПиНов закрыть уже работающие аптеки в жилых домах. Риск такого развития событий велик, говорят эксперты, так как большинство аптек используют грузовую доставку. Изменения могут спровоцировать рост цен на лекарства.

Площадка для споров

Роспотребнадзор предложил ввести новое правило для аптек: если точка пользуется грузовым транспортом для доставки товаров, ей следует организовать специальную разгрузочно-погрузочную площадку с козырьком и навесом. Это следует из проекта санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению, разработанного службой. «Известия» ознакомились с документом. При этом такие площадки нельзя создавать у жилых домов, то есть под окнами квартир.

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Минэкономразвития уже подготовило заключение на предложенный СанПиН, его направили в Роспотребнадзор 12 августа (есть у «Известий»). Новое требование к аптечным организациям ведомство сочло избыточным. Оно указало, ссылаясь на мнения участников публичных консультаций, которые были проведены Минэком, что значительное количество действующих аптек расположены именно в жилых домах.

— То есть если такая [разгрузочно-погрузочная] площадка и есть, то ей нельзя воспользоваться в случае размещения аптечной организации в помещении жилого дома. А если ее нет, это нарушение требования проекта санитарных правил, — подчеркивается в отзыве Минэкономразвития.

В итоге остается неясным, значит ли это, что аптеки в жилых помещениях должны прекратить свою деятельность, задается вопросом Минэк. Тем более что сейчас до конца непонятно, сколько аптек в стране соответствуют выдвинутым Роспотребнадзором требованиям: министерство обратило внимание на то, что служба не провела анализ последствий нового регулирования.

В пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям» пояснили: из проекта документа не следует, что оборудовать погрузочно-разгрузочное место требуется в обязательном порядке. Это предусмотрено лишь для тех случаев, когда доставка товаров осуществляется грузовым транспортом. В службе добавили, что в действующем СанПиНе «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» аналогичная норма уже есть.

Речь идет о том, что под окнами жилых квартир запрещено загружать/разгружать материалы и продукцию для магазинов и других помещений общественного назначения.

В Роспотребнадзоре отметили, что чаще всего граждане жалуются регулятору именно на нарушения условий проживания из-за разгрузки товаров под окнами.

Тяжелый груз

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина сказала «Известиям», что норма действующего СанПиНа (относительно условий проживания в жилых зданиях) обычно не применяется к аптекам, хотя в некоторых субъектах власти могут обратить внимание на это предписание.

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При этом магазины, расположенные в жилых домах, обязаны разгружать товары лишь с торца здания. Делать это можно лишь в определенное время, ночью действует запрет (с 23:00 до 7:00). Об этом сказано в действующих санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям торговли.

— Мы уже направили свой негативный отзыв в адрес Роспотребнадзора, указав, что многие нормы (проекта нового СанПиНа. — «Известия») сложно выполнить, — отметила она. — За редким исключением дистрибуторы доставляют в аптеки препараты на грузовом транспорте. А если мы говорим об организации разгрузочно-погрузочных площадок, то для этого нужно разрешение собственника здания. Как правило, они не готовы к такому, даже если речь идет не о жилом многоквартирном доме. И если в крупных городах компании могут подыскать себе альтернативные варианты, то в небольших населенных пунктах это не всегда возможно.

По мнению Елены Неволиной, выдвинутые Роспотребнадзором в проекте нового СанПиНа требования могут привести к закрытию аптек во многих субъектах, а также к повышению цен на лекарственные препараты.

Если количество организаций сократится, конкуренция на этом рынке тоже может снизиться, а значит, аптекам будет легче увеличивать стоимость медикаментов.

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Эксперт напомнила, что сейчас девелоперы при застройке, как правило, выделяют первые этажи жилых домов именно под торговые организации — магазины и аптеки. То есть количество помещений вне жилых комплексов в перспективе будет только сокращаться. Тем более что в многоквартирных домах открыть аптеку подчас дешевле, чем организовать ее в торговом центре. По словам Елены Неволиной, Роспотребнадзор в новом документе требует также наличия в торговой точке центрального водоснабжения и отопления. Это автоматически парализует работу организаций в сельской местности, где такие условия просто невозможно организовать, сказала она.

В пресс-службах Минпромторга и Минздрава на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Как писали «Известия», это уже не первый скандал из-за проекта новых СанПиНов. По данным онлайн-ритейлеров, нормы документов могут спровоцировать подорожание доставки товаров из магазинов. Согласно проекту, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом.

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