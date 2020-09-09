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00:38 (мск), источник: РИА Новости

Россия возобновила авиасообщение с Египтом

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия в среду возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в египетский Каир.

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Источник: AP 2020

Об открытии рейсов в Египет из российских авиаперевозчиков пока сообщил только один — «Аэрофлот». Полеты в Каир будут осуществляться с 9 сентября по следующему расписанию: рейс SU400 из московского аэропорта «Шереметьево» в Каир по понедельникам, средам и субботам, обратный рейс SU401 Каир — «Шереметьево» по вторникам, четвергам и воскресеньям. Кроме того, египетская авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет авиарейсы между Каиром и Москвой.

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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы могут быть возобновлены с 8 сентября. Как ожидается, 10 сентября «Аэрофлот» начнет полеты на Мальдивы, 11 сентября — в Дубай (ОАЭ).

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