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03:58 (мск), источник: РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

Количество депозитных и кредитных карт, которые используют россияне, за II квартал 2020 года (апрель, май, июнь) упало на рекордный за последние пять лет показатель. Об этом со ссылкой на Банк России (ЦБ) сообщает «РИА Новости».

Источник: AP 2020

Число пластиковых карт в обращении за этот период сократилось на 2,3% или на 4,5 млн единиц. По данным ЦБ, объем банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшился до 190,3 млн.

Как пишет агентство, в результате снизился и выпуск карт. В апреле-июне 2020 года их число в России увеличилось лишь на 500 тыс.

Последний раз, по сообщению «РИА Новости», подобное снижение отмечали в 2015-ом. Тогда в I квартале года число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.

В мае представители кредитных организаций говорили РБК, что во время режима самоизоляции в России вырос спрос на цифровые карты. На фоне этого ряд банков, которые раньше не выпускали их, решили начать эмиссию таких карт.

Digital-карты практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых. При этом, как пояснял представитель QIWI, банки могут сэкономить на их выпуске, сократив издержки до 70%. «При выпуске цифровых карт отсутствуют затраты на комплектующие, производство, упаковку и логистику», — пояснял собеседник РБК.

Руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин уточнял, что переход на виртуальные карты позволяет банкам сохранить около $2 при каждом выпуске.

В то же время после обвала рубля и введения первых ограничений для борьбы с коронавирусом в России был зафиксирован высокий спрос на наличность.

ЦБ указывал, что это отвечает интересам населения в условиях кризиса, которое хочет иметь на руках больше наличных денег. Основной всплеск эмиссии пришелся на март—июнь, уже в июле спрос пошел на убыль, и в обращение, по статистике ЦБ, поступило гораздо меньше банкнот, чем в предыдущие месяцы.

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