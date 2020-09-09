Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

Число пластиковых карт в обращении за этот период сократилось на 2,3% или на 4,5 млн единиц. По данным ЦБ, объем банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшился до 190,3 млн.
Как пишет агентство, в результате снизился и выпуск карт. В апреле-июне 2020 года их число в России увеличилось лишь на 500 тыс.
Последний раз, по сообщению «РИА Новости», подобное снижение отмечали в 2015-ом. Тогда в I квартале года число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.
В мае представители кредитных организаций говорили РБК, что во время режима самоизоляции в России вырос спрос на цифровые карты. На фоне этого ряд банков, которые раньше не выпускали их, решили начать эмиссию таких карт.
Digital-карты практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых. При этом, как пояснял представитель QIWI, банки могут сэкономить на их выпуске, сократив издержки до 70%. «При выпуске цифровых карт отсутствуют затраты на комплектующие, производство, упаковку и логистику», — пояснял собеседник РБК.
Руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин уточнял, что переход на виртуальные карты позволяет банкам сохранить около $2 при каждом выпуске.
В то же время после обвала рубля и введения первых ограничений для борьбы с коронавирусом в России был зафиксирован высокий спрос на наличность.
ЦБ указывал, что это отвечает интересам населения в условиях кризиса, которое хочет иметь на руках больше наличных денег. Основной всплеск эмиссии пришелся на март—июнь, уже в июле спрос пошел на убыль, и в обращение, по статистике ЦБ, поступило гораздо меньше банкнот, чем в предыдущие месяцы.